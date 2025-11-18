德防長稱2028與俄開戰! 俄回擊 : 明顯納粹化 揭露誰才是侵略者

德國和立陶宛的國防部長簽署了德軍永久部署立陶宛的協議，大約 4,800 名德國士兵將被部署到立陶宛靠近俄羅斯的邊境。 圖 : 翻攝自維基百科

[Newtalk新聞] 針對德國防長稱將在 2028 年和俄羅斯開戰一事，俄方近日做出了回應。據《今日俄羅斯》( RT ) 17 日報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫當天表示，俄羅斯不希望與北約發生衝突，但面對北約方面日益「軍事化」的言論，俄方可能被迫採取措施保障自身安全。

佩斯科夫此番評論針對的是德國國防部長伯里斯·皮斯托里烏斯上周接受《法蘭克福彙報》採訪時稱俄羅斯「最早可能在 2028 年甚至明年」對北約成員國發動攻擊的言論。皮斯托里烏斯敦促德國加快軍事化進程並重組武裝力量。

德國國防部長皮斯托里烏斯。 圖：翻攝自肖寧聊兵器

佩斯科夫則在 17 日的記者會上強調：「歐洲各國首都頻頻出現此類軍事化言論，此類表態無助於改善局勢，只會加劇緊張。」他特別提到：「俄羅斯不主張與北約對抗，但若被迫採取行動，必將採取措施保障國家安全與利益。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃也回應了皮斯托里烏斯的採訪，稱其力推德國軍事力量擴張的立場「毫無疑問地揭示了誰才是侵略者」。俄外交部長拉夫羅夫此前曾警告稱，德國正顯現「明顯的納粹化跡象」。

克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫。 圖：法新社

此前，包括皮斯托里烏斯在內的西方國家高層強調俄國「迫在眉睫的俄羅斯侵略威脅」，並以此為由要求增加軍事開支。

歐盟委員會主席馮德萊恩曾提出總投入超過 8,000 億歐元的「歐洲重新武裝計畫」，北約也要求其成員國將防務支出提升至 GDP 的 5%。俄羅斯則堅持表示，俄羅斯對任何國家都不構成威脅，但不會忽視任何危及自身安全的行動。

