德陸軍成立新單位「鳥群」 提升先進技術部署

記者廖子杰／綜合報導

美國《國防郵報》12日報導，德國陸軍近期成立名為「鳥群」（Birds Group）的全新單位，旨在加速新興先進軍事技術部署，強化部隊作戰能量，肆應未來高強度戰場環境威脅。

報導指出，代號「鳥群」小組團隊，是隸屬德陸軍司令部麾下的一個全新單位，負責加速識別具發展潛力的先進技術，並連結廣泛軍事創新網路與第一線部隊，以打造一個整合新世代科技研發能量的中心，專注發展自主系統、機器人和加速原型系統開發等新興能力，並迅速將相關技術推廣至全體武裝部隊。

消息人士透露，「鳥群」未來的初期重點研發領域，將涵蓋用於戰術、監控和邊境安全的無人機系統；用於後勤支援和地雷探測的無人地面車輛；同時發展多領域作戰能力等；而在執行過程中，預計透過快速評估和迭代技術，簡化研發流程、降低延誤時程可能性，加速向前線作戰人員交付關鍵裝備。

德國聯邦國防軍表示，「鳥群」的成立不僅將促進部隊與創新研發單位的交流，也將推動新技術與理念快速部署，同時簡化繁複程序；藉由這些舉措，有望增強各軍種作戰能量，以更現代化方式應對未來潛在衝突局勢。

德國陸軍成立新單位「鳥群」，加速新興軍事技術部署腳步。圖為德軍官兵練習操作無人機。（取自德國聯邦國防軍網站）