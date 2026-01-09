德陽艦園區泰迪熊特展 打造安平最萌海上樂園

台南市安平定情碼頭德陽艦園區推出年度重磅特展「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對主題特展」，自1月10日起展出至年底，將深受大小朋友喜愛的泰迪熊元素融入退役軍艦場域，打造全台首座結合軍事文化與療癒風格的「海上熊樂園」。市府今（9）日舉辦開展記者會，邀請民眾把握長達近一年的展期，前來體驗別具特色的海上主題展覽。

台南市長黃偉哲表示，感謝主辦單位與合作夥伴的用心規劃，讓廣受歡迎的泰迪熊進駐德陽艦園區，展期不只一天或一週，而是一路延續到年底，讓大人小孩都能有充裕時間前來欣賞。他指出，德陽艦園區與林默娘公園、港濱歷史公園、安億停車場及漁人碼頭等景點相互串聯，再加上「大魚的祝福」裝置藝術，已逐步形塑為安平重要的觀光廊道，成為適合四季造訪的旅遊亮點。

圖說：台南市長黃偉哲手持泰迪熊玩偶，為特展揭幕增添熱鬧氣氛。(圖片來源/ 記者林薇安攝)

黃偉哲也提到，無論冬天或夏天前來，都能感受到不同風貌的安平景色與海港氛圍，歡迎民眾走進德陽艦園區，欣賞軍艦風采、拍照打卡，同時感受泰迪熊帶來的溫馨與歡樂。

台南市府指出，德陽艦園區自退役軍艦進駐以來，陸續引入戰車、反潛機與戰機等軍事展示設施，逐步發展為兼具教育與觀光功能的特色景點。本次特展以「溫度、勇氣、冒險」為策展核心，將原有艙間轉化為多處主題展區，包括「熊熊駕駛艙」、「艦長派對甲板」、「航海探險走廊」等互動空間，並於艦前草坪設置大型泰迪熊造景，成為親子拍照熱點。

圖說：巨型泰迪熊現身台南德陽艦園區，搭配創意超跑，成為民眾拍照打卡的熱門焦點。(圖片來源/ 記者林薇安攝)

文化局表示，透過可愛的泰迪熊形象，讓軍事文化以更親近、療癒的方式呈現，吸引不同年齡層的遊客登艦體驗「最可愛的海上任務」。同時也與多家飯店業者合作推出住宿專案，串聯景點與旅宿資源，鼓勵遊客安排「白天登艦、夜宿台南」的深度旅遊行程。更多展覽與購票資訊可至德陽艦園區官網或官方臉書粉絲專頁查詢。

