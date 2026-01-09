德陽艦泰迪熊主題展 打造海上熊樂園

記者王勇智／臺南報導

臺南「定情碼頭德陽艦園區」年度特展「熊熊艦到你．2026泰迪熊海上派對主題特展」今登場，展期至12月31日，以泰迪熊形象結合海軍文化，打造全臺首座「海上熊樂園」，邀請軍事迷、泰迪熊迷及親子家庭前來體驗別具特色的海上主題展覽。

臺南市文化局表示，德陽艦園區近年持續以創新策展方式，讓軍事文化與大眾生活緊密結合。此次特展透過療癒可愛的泰迪熊元素，打造沉浸式互動體驗空間，規劃多處趣味展區，邀請各年齡層遊客登艦參與「最可愛的海上任務」。

特展以「溫度 × 勇氣 × 冒險」為策展核心，邀請深受全球喜愛的泰迪熊IP攜手登艦，將原有艙間轉化為「熊熊駕駛艙」、「艦長派對甲板」、「航海探險走廊」等互動展區，並於德陽艦前草坪設置大型泰迪熊造景與互動裝置，打造療癒又吸睛的拍照熱點，讓遊客在溫馨氛圍中，感受德陽艦承載的歷史榮耀與堅毅精神。

為延伸展覽體驗，德陽艦園區也特別攜手臺南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店、台糖長榮酒店、臺南雅樂軒酒店等飯店業者，共同推出「熊熊海上假期住宿專案」，串聯住宿與景點，打造「白天登艦、夜宿臺南」的完整旅遊行程，吸引更多國內外旅客走進安平，深入體驗臺南魅力。

「定情碼頭德陽艦園區」年度特展今登場，打造全臺首座「海上熊樂園」。（臺南市政府提供）