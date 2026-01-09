德陽艦2026全新主題特展 「熊熊艦到你」正式啟航！

▲臺南市長黃偉哲表示，德陽艦園區近年持續以創新策展方式，讓軍事文化與大眾生活產生更多連結，本次特展以「熊熊艦到你」為主題，讓更多國內外遊客走進安平、愛上臺南。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南市政府文化局委外營運景點「定情碼頭德陽艦園區」，2026年度將以全新姿態登場-推出年度特展「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對主題特展」，以溫暖的泰迪熊形象結合海軍精神，打造全臺首座「海上熊樂園」，誠摯歡迎全臺軍事迷、泰迪熊迷與大朋友、小朋友，把握特展展出期間，來臺南感受全臺獨家的夢幻體驗。

德陽艦原為美軍基靈級驅逐艦，1977年10月1日由美國移交我國海軍，在臺服役長達28年，總航行浬數297,856浬、航行時數29,154小時，服役期間經歷19任艦長，曾為國執行海峽偵巡、外島運補護航、護漁及各項演訓等多重任務，2005年4月1日正式除役。2009年1月22日由高雄的左營軍港移泊安平港進行修復工程，現已成為全國首座除役軍艦再利用為博物館之景點。

臺南市長黃偉哲表示，德陽艦園區近年持續以創新策展方式，讓軍事文化與大眾生活產生更多連結，本次特展以「熊熊艦到你」為主題，以療癒萌趣的泰迪熊元素，打造全新沉浸式互動體驗空間，邀請全齡層遊客登艦參與「最可愛的海上任務」。本次活動德陽艦園區也特別結合臺南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店、臺糖長榮酒店、臺南雅樂軒酒店等飯店業者，共同推出「熊熊海上假期住宿專案」，打造「白天登艦、夜宿臺南」的完整旅遊體驗，讓更多國內外遊客走進安平、愛上臺南。

德陽艦園區本次以「溫度 × 勇氣 × 冒險」為策展核心，邀請深受全球喜愛的泰迪熊IP攜手登艦，將原有的艙間改造成「熊熊駕駛艙」、「艦長派對甲板」、「航海探險走廊」等互動式展區，並於德陽艦前草坪設置大型泰迪熊造景與互動裝置，打造最療癒的拍照熱點，讓遊客在療癒氛圍中感受德陽艦的榮耀與堅毅。特展展出期間從2026年1月10日起至2026年12月31日止。