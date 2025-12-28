德音國小工友地震夜失足亡！他身兼義警從不缺席 照顧年邁母三餐超孝順

記者林盈君／新北報導

27日深夜，宜蘭外海發生規模7.0地震，新北五股德音國小的62歲林姓工友，發現校內的管線漏水，疑似在關水閥過程中，失足從梯子上摔落，頭部重創送醫不治。據了解，林男不僅任職於國小，還是義警德音分隊的成員，他擔任學校工友超過30年，義警副分隊長也不捨提到，林男的性格豪爽、也很孝順，工作非常用心，每次執勤都不缺席，大家都跟他相處得非常好。

德音國小62歲林姓工友，於地震當夜關水閥，不慎失足摔落梯子傷重不治。（圖／翻攝畫面）

義警副分隊長陳忠勝提到，林男原本以前是五股分隊，後來加入新創立的德音分隊，至今快要30年了。他表示，林男跟媽媽及弟弟同住，平時要照顧年邁的母親三餐等，非常的孝順，雖然聚會很少出席，但執勤一定不會缺席，也不會推拖，個性十分豪爽也很認真，常幫忙修理一些裝備，發生這樣的事情真的很不捨，會安排時間去探視他的家人。

德音國小62歲林姓工友，還擔任德音分隊的義警，個性豪爽熱心。（圖／翻攝畫面）

副分隊長表示，林男生活十分單純，除了學校工作、義警的執勤，平時唯一愛好就是釣魚。德音國小校長也表示，林男擔任工友已超過30年，若有狀況需要處理，他總是第一個到校幫忙，昨天地震發生過後，發現他倒臥在4樓廁所裡，才得知他當時準備關廁所的水閥，卻不慎摔倒重傷不治，讓同事們都非常難過，也承諾一定會爭取撫卹，給予家屬協助。

德音義警副分隊長陳忠勝。（圖／翻攝畫面）

