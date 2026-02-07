德音文教基金會頒發獎助學金 延續十年扶助大文山學子





財團法人德音文教基金會今（7）日舉辦「獎助學金頒發典禮」，現場氣氛溫馨感人。典禮不僅是對大文山地區清寒學子學業與品格的勉勵，更是一場關於「愛」的接力賽。基金會創辦人楊頤光先生於去年辭世，現任董事長也是新北市議員陳儀君，宣示持續與楊頤光之女楊潔女士共同繼承遺志，讓這份延續了十年的關懷薪火相傳。

德音基金會源於感念慈母恩情，以創辦人楊頤光先生的母親周德音女士命名。楊頤光年幼喪父，深知單親家庭與貧困生活的艱辛，感念母親在戰亂與艱困歲月中，含辛茹苦獨自撫養孩子長大。為傳承母親堅毅的精神與愛而設立。雖然楊老先生已於去年仙逝，但他的善念已在校園的每一個角落生根發芽。

教育局長張明文出席勉勵同學，挫折是成長的養分，人生路上難免遇到困難與挫折，沒有人的一生是永遠順遂的，希望同學珍惜這份獎學金，同時感謝陳儀君董事長對教育的用心。最後他引用今年新北市侯友宜市長春聯「馬祥厚運」，祝福大家馬上好運。

今日的典禮有9所國、高中，共計233位學子受獎，感謝親自蒞臨會場的五峰國中呂治中校長、達觀國中林才乂校長、深坑國中李劍英校長、烏來國中蔡依玲校長、坪林國中歐志華校長、文山國中孫美萍校長六所校長與其他學校主任，在溫馨的氣氛中圓滿落幕，象徵著愛與希望的種子，相信已再次播撒在每一位學子的心中。

