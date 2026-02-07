德音文教基金會頒發獎助學金 延續十年扶助大文山學子

陳儀笸辦公司提供

記者黃秋儒／新北報導

財團法人德音文教基金會於今（7）日舉辦「獎助學金頒發典禮」，現場氣氛溫馨感人。這場典禮不僅是對大文山地區清寒學子學業與品格的勉勵，更是一場關於「愛」的接力賽。基金會創辦人楊頤光先生於去年辭世，現任董事長、同時也是新北市議員陳儀君，宣示持續與楊頤光之女楊潔女士共同繼承遺志，讓這份延續了十年的關懷薪火相傳。

德音基金會源於感念慈母恩情 ，以創辦人楊頤光先生的母親——周德音女士之名命名。楊頤光年幼喪父，深知單親家庭與貧困生活的艱辛，感念母親在戰亂與艱困歲月中，含辛茹苦獨自撫養孩子長大。為傳承母親堅毅的精神與愛而設立。雖然楊老先生已於去年仙逝，但他的善念已在校園的每一個角落生根發芽。

陳儀君分享父親的經歷，勉勵同學讀書能改變命運。陳爸是現任聯佶公司董事長，從小出身寒微，小時唸書必須從山上走路到學校，腳程快也要一小時半到校，為幫忙家計，他會利用課餘幫忙去兜售販賣「枝啊冰」，但日子真的很辛苦，於是他國中畢業放棄唸書直接進入職場工作，但家庭事業有成後總是思量世上苦人多，所以很樂意取之於社會用之於社會。陳儀君董事長拉著陳爸台上勉勵所有年輕學子不要被環境打倒，只要肯努力，就能翻轉人生。

新北市教育局長張明文局長也到現場勉勵同學，他表示，挫折是成長的養分，人生路上難免遇到困難與挫折，沒有人的一生是永遠順遂的，希望同學珍惜這份獎學金，同時感謝陳儀君董事長對教育的用心。最後他引用今年新北市侯友宜市長春聯「馬祥厚運」，祝福大家「馬上好運、馬上健康、馬上快樂」。

陳儀君強調，德音文教基金會未來將持續深耕大文山地區，不僅是提供金錢上的援助，更是要傳遞社會對年輕世代的支持與期待。今日的典禮有9所國、高中，共計233位學子受獎，感謝親自蒞臨會場的五峰國中呂治中校長、達觀國中林才乂校長、深坑國中李劍英校長、烏來國中蔡依玲校長、坪林國中歐志華校長、文山國中孫美萍校長六所校長與其他學校主任，在溫馨的氣氛中圓滿落幕，象徵著愛與希望的種子，相信已再次播撒在每一位學子的心中。