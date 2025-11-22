德首份「太空安全戰略」 加速發展攻防能量
記者潘紀加／綜合報導
德國19日發布首份《太空安全戰略》，揭示10項核心發展目標，將推動3項具體策略，並與區域盟邦合作，建立攻擊與防衛能量，有效提升歐洲的太空領域自主防衛能力。
這份頗具前瞻性的《太空安全戰略》，由德國國防部長佩斯托瑞斯與外交部長瓦德福聯名向內閣提交，揭示10項核心發展目標，藉此加強德國在太空領域的實力。其中包括強化德國與歐洲的太空設施防禦能量、加速推動本國航太產業發展創新、擴大新興科技投資、建立太空領域網路與電磁頻譜戰力、擴大跨部門與軍民資源共享、建立太空偵察能力並降低對外依賴、擴大與北約及歐洲盟邦合作規模、探索與歐洲太空基礎設施擴大整合潛力、建立覆蓋全球地表範圍的太空覺知網路。此外，將透過聯合國框架制定相關行為規範、降低太空危機風險。
這份戰略圍繞3項具體策略，包括確立風險與威脅對象並制定行動方案；建構國際合作和永續秩序；強化嚇阻、防禦能量與復原韌性。未來則將透過「奧林匹克捍衛者行動」（Operation Olympic Defender）、「聯合太空行動」（CSpO）等國際太空防禦倡議，與盟邦合作拓展太空聯戰能量。
德國先前宣布將於2030年前投入350億歐元，加強衛星抗干擾與資安防護能力，還將採購新一代地球同步軌道（GEO）通訊衛星、低地軌道（LEO）衛星與地面控制站，建立太空作戰能量。
德國聯邦軍太空司令部強調，將優先發展飛彈偵測機制，與強化防空和飛彈防禦、指管系統，加強抵禦威脅、提升嚇阻能量。
佩斯托瑞斯（右）先前訪問德國太空司令部，期許建造能夠有效嚇阻太空中潛在敵手的軍事結構。（達志影像／美聯社資料照片）
