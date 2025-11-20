德首輛「豹2A8」亮相 時隔33年再獲新戰車

記者丘學陞／綜合報導

德國陸軍首輛最新型「豹2A8」主戰車19日正式亮相，這是德國陸軍繼1992年後，再度獲得全新製造的主戰車，而非舊車升級。

2027年交付服役 優先部署立陶宛

德國聯邦國防軍首輛「豹2A8」主戰車，在製造商KNDS位於巴伐利亞的廠區，與挪威「豹2A8 NOR」一同公開，向外界展示該系列主戰車的最新版樣貌。接下來將投入測試，驗證車輛與新系統整合效能以確保完整發揚戰力。

德國防長佩斯托瑞斯出席儀式表示，「豹2A8」與PzH-2000自走砲是「確保德國陸軍未來戰力不可或缺的重要系統」，即便未來戰場充滿無人機等新興威脅，但主權領土仍需要戰車、艦艇及官兵保衛。

德國總共採購123輛「豹2A8」，預計2030年全數交付完畢，首批18輛將於2027年交付，優先裝備於德國駐立陶宛的第45裝甲旅，強化北約東翼防衛能量。佩斯托瑞斯說，德國政府規劃明年提案，追加採購約75輛。

「豹2」系列最新型號 加裝「戰利品」APS

「豹2A8」為「豹2」系列最新型號，最大特點在於加裝以色列拉斐爾（Rafael）公司研發的「戰利品」主動防禦系統（APS），應對日新月異的反戰車威脅；並換裝新型車長觀瞄、射控、通聯、動力、懸吊系統，也升級裝甲與防護，提升車輛生存性與協同作戰能力。主砲維持原有的L55 120公厘55倍徑滑膛砲，並可發射最新型的DM73翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS）、DM11程控式多用途高爆彈。

KNDS先前與拉斐爾、美國通用動力（GD）合作，合資成立歐洲戰利品公司，在歐洲打造「戰利品」APS，並在「豹2A7 A1」上展開測試，進而應用相關經驗，打造與「豹2A8」更加整合、外觀也更融入車輛稜線的系統，除能有效偵獲並攔截來襲威脅，還能分析威脅來源，並經資料鏈分享給友軍進行反制。

德國首輛「豹2A8」亮相，預計2027年交付服役。（取自德國聯邦國防軍臉書）

「戰利品」APS主要由砲塔周圍的4面雷達偵測來襲威脅。圖為「豹2A7 A1」的「戰利品」雷達。（取自德國聯邦國防軍網站）

「戰利品」APS在偵獲威脅後，將交由戰車砲塔上的攔截系統加以攔截。圖為「豹2A7 A1」的「戰利品」攔截系統。 （取自德國聯邦國防軍網站）

德防長佩斯托瑞斯強調，先進主力戰車是保衛國家不可或缺的戰力。（達志影像／美聯社）