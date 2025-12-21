德馨失控演出白目再升級 「神明附身起乩」崩潰喊：體能地獄

八點檔《百味人生》近期話題不斷，德馨飾演的「美鳳」白目指數再度突破天花板，劇中她的小姑陳佩騏，過去曾設局讓老公謝承均與前妻及親生骨肉分離，如今25年前的祕密逐漸浮上檯面，眼看真相即將曝光，陳珮騏為了守住過去的秘密，決定讓嫂嫂德馨成為最佳夥伴出怪招，爆笑的喬段連德馨本人都忍不住笑說：「我每天等劇本，就像乖乖坐在診間，猜編劇下一秒到底要對我做什麼？」

德馨在八點檔《百味人生》中飾演的「美鳳」白目指數再度突破天花板。（圖／三立 提供）

德馨在劇中神經大條的個性早已成為劇迷最愛名場面，每次她的出現都會讓緊張的劇情緩和不少，讓觀眾鬆一口氣，許多網友狂刷留言：「她真的超不會看臉色，別人心裡已經颱風警報，她還一臉無辜問『咦？我有說什麼嗎？』」、「最近都直接跳到有美鳳的戲看，超紓壓」、「白目歸白目，但善良到讓人討厭不起來」、「看到美鳳心情就會變好」、「編劇拜託不要拆她跟俊龍！」更有人笑說：「美鳳講話還是一樣ㄎㄧㄤ，但怎麼可以這麼可愛！」

日前播出德馨為替陳珮騏解圍，直接「神明上身」的名場面，更是讓觀眾笑到不行。劇中她隨手抓起廟旗假裝起乩，在防波堤一路狂奔碎念，氣勢滿點到彷彿真的被附身，連陳珮騏在畫面中都到偷笑，連網友都笑說：「這個笑絕對是陳珮騏憋不住！」

德馨為替陳珮騏解圍，直接「神明上身」的名場面，更是讓觀眾笑到不行。（圖／三立 提供）

談到拍攝過程，德馨直呼這一段根本是體能地獄，自己不但要在防波堤上吊鋼絲，還得下海拍戲，「前一檔第一次吊鋼絲在大樓，第二次直接升級到海上，真的超可怕。」她自嘲「一回生二回熟」，但也立刻補一句：「拜託不要有第三次！」更崩潰的是，她為了劇情需求，假起乩整整跑了一個小時，跑完馬上接著下海吊鋼絲，「前面跑百米算熱身，後面才是真正的挑戰。」

對於美鳳這個角色，德馨直言編劇實在太狠，因為「只有美鳳可以超越美鳳」，每一場戲都是恥度無極限的大考驗，「但真的很好玩、很好笑，是完全不同的表演體驗。」她也坦言，原本以為耍寶角色會比較輕鬆，沒想到壞人該受的報應全落在自己身上，從吊鋼絲、翻滾、下海到被電擊，樣樣來。

德馨直言編劇實在太狠，因為「只有美鳳可以超越美鳳」，每一場戲都是恥度無極限的大考驗。（圖／三立 提供）

被問到最爆笑的一場戲，德馨秒答是「切指遊戲」。原本設定要用餐刀，結果導演臨場改成用手指，整段戲瞬間變成大型失控現場，她自己都忍不住笑場，「那一刻真的完全放飛。」美鳳一路白目、一路被整，卻也意外成為《百味人生》最療癒的存在。

