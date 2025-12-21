德馨「起乩」防波堤狂奔碎念！下海吊鋼絲如入體能地獄

德馨劇中神明上身。（三立提供）

德馨在三立8點台劇《百味人生》飾演的美鳳，白目指數再突破天花板，劇中她的小姑陳珮騏，過去曾設局讓老公謝承均與前妻及親生骨肉分離，如今25年前的祕密逐漸浮上檯面，眼看真相即將曝光，陳珮騏為了守住過去的秘密，決定讓嫂嫂德馨成為最佳夥伴出怪招，爆笑橋段連德馨都忍不住笑說：「我每天等劇本，就像乖乖坐在診間，猜編劇下一秒到底要對我做什麼？」

德馨看到觀眾的回應，笑認：「你們留言寫的劇本，比編劇還敢！」日前播出她為替陳珮騏解圍、直接「神明上身」的名場面，更讓觀眾笑到不行。劇中她隨手抓起廟旗假裝起乩，在防波堤一路狂奔碎念，氣勢滿點彷彿真的被附身，連陳珮騏在畫面中都偷笑，網友：「這個笑絕對是陳珮騏憋不住！」

德馨劇中為替陳珮騏解圍、直接「神明上身」。（三立提供）

談到拍攝過程，德馨直呼這一段根本是體能地獄。她透露自己不但要在防波堤上吊鋼絲，還得下海拍戲，「前一檔第一次吊鋼絲在大樓，第二次直接升級到海上，真的超可怕。」她自嘲「一回生二回熟」，但也立刻補一句：「拜託不要有第三次！」更崩潰的是，她為了劇情需求，假起乩整整跑了1小時，跑完馬上接著下海吊鋼絲，「前面跑百米算熱身，後面才是真正的挑戰。」

德馨劇中神明上身。（三立提供）

美鳳的神經大條早已成為劇迷最愛名場面，每次她的出現都會讓緊張的劇情緩和不少，讓觀眾鬆一口氣。對於美鳳這角色，德馨笑說編劇實在太狠，因為「只有美鳳可以超越美鳳」，每一場戲都是恥度無極限的大考驗，「但真的很好玩、很好笑，是完全不同的表演體驗。」她也坦言，原本以為耍寶角色會比較輕鬆，沒想到壞人該受的報應全落在自己身上，從吊鋼絲、翻滾、下海到被電擊，樣樣來。

德馨下海吊鋼絲如入體能地獄。（三立提供）

被問到最爆笑的一場戲，德馨秒答是「切指遊戲」。原本設定要用餐刀，結果導演臨場改成用手指，整段戲瞬間變成大型失控現場，她自己都忍不住笑場，「那一刻真的完全放飛。」美鳳一路白目、一路被整，卻也意外成為《百味人生》最療癒的存在，讓觀眾邊罵邊愛、邊笑邊追。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

