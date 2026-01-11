德魯獨攬27分 TPBL攻城獅宰海神收4連勝

TPBL新竹御嵿攻城獅11日作客高雄全家海神，攻城獅靠著洋將德魯（持球者）獨攬27分、13籃板，終場就以95比79獲勝，收下近期4連勝。

（TPBL提供／中央社）

本報綜合報導

近期狀況頗佳的新竹御嵿攻城獅11日作客高雄全家海神，靠著全隊6人得分達雙位數，其中洋將德魯獨攬27分、13籃板，本土後衛「小黑」曾柏喻送出9助攻，聯手助隊以95比79踢館成功，收下近期4連勝。

攻城獅首節還以24比25落後；不過第2節攻城獅火力全開，單節6人有得分進帳、轟下31分，團隊三分球更是出色的14投7中。

反觀海神手感盡失，全隊第2節三分球8投皆墨，僅靠洋將布里茲克獨拿10分勉強撐場，半場結束，攻城獅就以55比39領先。

第3節海神稍稍回神，單節得分比攻城獅多4分；到了關鍵第4節，海神進攻又當機，全隊三分球13投僅1中，讓攻城獅在終場前5分5秒時，取得全場最大的23分領先，勝負提前底定。

攻城獅洋將德魯全場飆進5記三分球，拿下27分、13籃板、3抄截，本土球員高國豪挹注13分、6籃板，曾柏喻貢獻12分、9助攻。

海神主場作戰卻完全失去外線準星，全隊三分球40投7中，命中率17.5%，其中第2、4節合計三分球21投僅1中。