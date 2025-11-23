德魯里運價指數持平 跨太平洋與亞歐航線走勢出現分歧

根據英國航運相關網站引述，德魯里（Drewry）世界貨櫃指數近日報告顯示，四十呎貨櫃平均運價維持在一千八百五十二美元，與前週持平。然而，跨太平洋與亞歐航線行情呈現明顯分歧：前者持續下跌、後者則連續數週上揚。

跨太平洋主要航線運價近日再度下跌。上海至紐約航線下跌十％，至二千九百二十二美元；上海至洛杉磯航線則下滑七％，至二千一百七十二美元。德魯里指出，跨太平洋市場空班（blank sailings）將於本週減少，運力增加將使行情繼續承壓。

廣告 廣告

德魯里預期下週運價將小幅走弱。相較之下，亞歐航線已連續第六週上漲，上海至義大利熱那亞航線上週上升六％，至二千三百一十九美元；上海至鹿特丹航線上漲八％，至二千一百九十三美元。運價持續走強，與航商自十二月一日起調升全貨類（FAK）運價有關，新的報價區間落在每四十呎貨櫃三千一百至四千美元之間。

航運分析師指出，航商此舉意在年度長約談判季前提前墊高即期運價，但這項策略在未來數季可能面臨挑戰。

據德魯里《貨櫃市場預測》（Drewry」s Container Forecaster projects）最新評估，全球供需平衡預計在未來幾季走弱，如蘇伊士運河通航恢復正常，市場結構可能出現重大變化，並對多條航線運價形成下跌壓力。

儘管整體指數上週表面上維持平穩，但區域差異明顯：跨太平洋航線已有運力過剩跡象，而亞歐航線因航商持續控艙，市場仍相對吃緊。