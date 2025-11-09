德黑蘭乾旱缺水 伊朗遷都別無選擇
伊朗首都德黑蘭正面臨60年來最嚴重的缺水危機，伊朗總統警告，如果年底前仍無降雨，首都可能不得不撤離。
水庫乾涸，伊朗首都德黑蘭正面臨前所未有的缺水危機，儲水量降至60年來最低，供水系統僅能再維持數週。
拉蒂揚水庫管理者 莫阿萊姆：「很不幸的是 我們的降雨量不足，與去年相比，降雨減少了90%到92%，這導致水庫儲水量，僅達到其總容量的8%。」
德黑蘭民眾已開始面對停水與限水的現實，許多社區生活受到嚴重影響。
記者：「現在我家裡的熱水已經沒了，不過我很慶幸還有自來水，因為我聽到很多朋友，家人 親戚都說 他們的供水，從午夜12點到早上7點，都被切斷。」
根據美聯社報導，德黑蘭已連續第6年陷入乾旱，若情況未改善，當局可能被迫將首都遷往南部地區。
伊朗總統 裴澤斯基安：「如果不下雨，我們將不得不在11月底到12月初之間，開始對德黑蘭進行配水，即使實施配水措施，如果到時仍未降雨 我們的水就會用盡，屆時我們將不得不撤離德黑蘭。」
德黑蘭市人口約910萬，首都區總人口達1450萬，高度依賴水力發電，但如今水力與冷卻資源受限，發電能力正受到衝擊，官方形容此次水荒「史無前例」。總統裴澤斯基安警告，若無大規模降雨，德黑蘭恐面臨生存危機，但氣象單位預測，11月中旬前降雨機率偏低，危機迫在眉睫。
