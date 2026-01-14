德黑蘭風暴 川普可能介入的手段

2026年伊始，伊朗陷入前所未有的社會與經濟崩潰危機。德黑蘭街頭燃起「麵包抗爭」烈火，抗議民眾不再只是青年學生與自由派知識分子，連一向與神權體制深度綁定的傳統市集巴扎商人（Bazaaris）也選擇轉身反對。星火燎原，一發不可收拾！

導火線是伊朗貨幣崩盤，在短短數日內，里亞爾（Rail）從1月6日的4萬多兌1美元狂跌至百萬以上，市場交易機制失靈，商人乾脆歇業自保，造成供需斷鏈與物價飛漲。當局非但未能安撫市場，反而動用「巴斯基」（Basij）民兵強勢鎮壓並誓言對示威者處以最嚴厲懲罰，一系列逆勢政策無異在社會動盪中點燃更多火藥。伊朗民眾的基本生活保障全面瓦解，示威旋即從經濟訴求演變為對神權體制的根本挑戰。

廣告 廣告

川普選擇在這個時機點，在其真實社群平台發文：「伊朗的愛國同胞們，繼續上街抗議，把你們的機構奪回來！把那些殺人兇手與施暴者的名字都記下來、保存好。他們將付出沉重代價。我已經取消與伊朗官員的所有會面，直到這種毫無意義、針對示威者的殺戮停止為止。援助正在趕來的路上。讓伊朗再度偉大！」，公開向伊朗人民喊話並施壓伊朗政權，為原本已動盪不安局勢再添變數。

川普發文不僅延續他一貫強人風格，也透露出漸趨成熟的混合戰思維。在軍事恫嚇之外，他同時啟動經濟制裁、資訊戰與科技滲透等多重手段，對伊朗內部構成前所未有壓力。問題是這些行動到底會幫助示威者推翻伊朗神權政權，還是反而讓政權鞏固其對抗外敵正當性？川普最具象徵意義的警告，來自他在真實社群平台的這句話：「援助正在趕來的路上」。這句話既可能代表軍事干預，也可能暗示技術與資訊支援。

美方目前考慮讓「星鏈」（Starlink）協助伊朗民眾突破數位封鎖，恢復網路自由，無疑是現代干預策略重點。當伊朗政權以網路斷訊作為壓制工具，美國提供反制資源，將有可能改變示威者的組織能力與持續力。

與此同時，川普也展開經濟威懾。針對任何與伊朗進行商業往來的國家課徵高額的25％關稅，既是對伊朗外匯命脈打擊，也對中俄等伊朗支持者施加間接壓力。這種「交易式霸權」是川普式外交的經典風格；不必動武，也能讓對手陷入孤立。但軍事選項並未完全排除在外。

根據媒體報導，美國正積極推演外科手術式打擊可能性，例如摧毀伊朗革命衛隊通訊設施或削弱巴斯吉民兵的鎮壓力量。這類行動若精確執行，的確可能削弱政權控制力，為街頭抗議者爭取喘息空間。然而，若操作失準則可能適得其反，激發民族主義愛國情緒，反而使示威者失去民心基礎。

更大風險在於川普是否準備好承擔干預後的可能後果。伊朗不同於委內瑞拉，是一個擁有9000多萬人口、多族群、多派系且具區域影響力的國家。政權一旦垮台，接續局面可能不是民主轉型，而是軍閥割據或內戰。革命衛隊若趁勢奪權，則可能出現更強硬、更難對付的新政權。

另一方面，如果打擊太輕，則無助示威者反抗，也無法有效震懾政權，反而可能被視為象徵性姿態而削弱美國戰略信用。川普面臨的困境，不只是如何出手，更在於是否有配套策略。沒有穩定配套措施的干預，只會重演過去美國在中東的失敗經驗。

川普的混合戰策略若能成功，未來美國或將以類似手法處理其他潛在衝突地區。台灣身處印太戰略核心，更應從這場遠方風暴讀出大國博弈思維與邏輯，強化自身應變能力與國安布局。例如，如果荷姆茲海峽因衝突升級遭封鎖，對高度依賴能源進口的台灣而言，我們要如何因應？這才是觀察伊朗變局的真正態度。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）