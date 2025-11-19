德一家四口命喪伊斯坦堡！同間飯店陸續有人中毒 疑殺蟲劑釀禍

德國一家四口遊客到土耳其伊斯坦堡旅遊，沒想到在品嚐了當地街頭小吃後感到不適，送醫急救後陸續身亡。原以為是一起食物中毒案件，然而隨著身亡旅客投宿的飯店中有越來越多人出現中毒症狀，警方開始深入調查。

德國一家四口在伊斯坦堡中毒身亡一案，如今隨著越來越多人出現中毒症狀而擴大調查中。（示意圖／PIXABAY）

這起意外始於本月12日，德國籍旅客伯傑克（Böcek）一家人在奧塔科伊（Ortakoy）區域品嚐當地街頭小吃後開始感到不適，被緊急送往醫院，但兩名分別為三歲和六歲的孩子因疑似食物中毒死亡，母親隨後也不治身亡。土耳其官員表示，父親在經過數天加護治療後，於當地時間18日也不幸過世。

原以為是一起單純的食物中毒案件，但就在伊斯坦堡檢察官展開調查後，發現新的證據顯示該家庭可能是在他們入住的港灣套房舊城飯店（Harbour Suites Old City Hotel）房間內接觸到殺蟲劑。

根據《比爾君報》（BirGun）報導，週末期間，住在與伯傑克家庭同一飯店的兩名遊客因出現噁心和嘔吐症狀而被送往醫院。與這兩名遊客同住一間房的第三人因心率過低也被送往醫院檢查。

土耳其《晨報》（Hurriyet）報導，飯店一樓房間曾噴灑殺蟲劑以對抗床蝨問題，這些物質可能通過浴室通風口進入其他房間。警方已封鎖該飯店，並在調查過程中從床單、枕頭、水瓶和毯子等物品上收集樣本。

司法部長通奇（Yilmaz Tunc）上週表示，調查已拘留四人，包括向伯傑克家庭出售食物的小販。而隨著案情持續發展，飯店老闆、一名麵包師、一名咖啡店老闆、兩名進行殺蟲劑噴灑的滅蟲工人以及兩名飯店服務員目前也遭到拘留。

