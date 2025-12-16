德、烏擴大軍事合作 共同研製無人機

記者賴名倫／綜合報導

德國政府15日公布最新計畫，將與烏國全面擴大國防工業合作，透過設置聯絡辦公室、成立合資企業挹注資金，共同研發無人機先進裝備等多項具體作為，深植烏國與北約防衛能量、反制俄羅斯擴張野心。

德國政府於烏國總統澤倫斯基赴首都柏林參與領袖峰會期間，公布這項10點合作計畫；內容包括：建立雙方國防部定期磋商機制、在柏林設置暫名為「烏克蘭自由之家」的國防工業聯絡辦公室與擴增駐烏武官編制，共同推動武器技術與裝備的投資研發協議。此外，雙方也將聯合採購烏軍武器裝備，促進17國合作的「歐洲天空之盾」倡議進程，提升各國反無人機防衛戰力。

廣告 廣告

烏國《基輔獨立報》則說，德國航太科技公司「量子系統」同日也在柏林舉行的德烏經濟論壇上，與烏國「前線機器人」公司簽署協議，宣布成立合資企業「量子前線工業」公司（QFI），未來將由烏方提供經實戰考驗的先進無人機設計，由德國境內工廠負責生產並交付烏軍，加強抵禦俄軍攻勢。

報導指出，這項協議將是烏國軍事史上首個達「工業規模」的境外無人機量產計畫，對深化歐洲與烏國安全合作深具意義。「量子系統」公司執行長克魯克也強調，烏軍不僅為軍用無人機應用帶來革命性創新，未來這項合資計畫更可望締造德烏國防工業技術新頁。

德國宣布將與烏國擴大軍事合作，拓展雙邊防衛戰力。圖為「量子系統」（前左）與烏方代表（前右）簽署協議。（取自「量子系統」公司網站）

未來「量子系統」工廠將生產先進無人機並交付烏軍。圖為烏國國防工業展示新型無人機。（達志影像／美聯社資料照片）