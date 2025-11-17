德一面與中談稀土、一面邀沈伯洋挺台獨? 北京恐以「這武器」作報復

中國的稀土礦場。中國稀土產量占全球六成以上，稀土提煉更佔全球92%的市場。

[Newtalk新聞] 德國財政部長拉爾斯·克林貝爾的訪中行程還沒啟程，就恐怕已籠上陰影。德國聯邦議院最近的一場聽證會，邀請了被中國公安機關公開立案偵查、明確定性為「台獨」頑固分子的沈伯洋請上台，引起了中方的強烈不滿。

中國此前已因類似問題向德方發出明確警告，直言台灣問題是瓦德富爾外長訪華行程出問題的癥結所在。現在，德方一邊安排財長訪華談合作，一邊又讓議會邀請沈伯洋，對此，中國專欄作家《曉瑩博士》今 ( 17 ) 日指出，這已經不是簡單的「政策矛盾」可以解釋，它深刻揭示了當前德國執政聯盟在對中國政策上的混亂與戰略短視。

民進黨立委沈伯洋。 圖：金大鈞／攝

《曉瑩博士》稱，德國外交部想著維持基本的外交對話管道，財政部和經濟部則冀求中國的市場和供應鏈，尤其是關乎德國工業命脈的稀土等關鍵資源。但德國議會和一些部門則遵從普世「價值觀」挺台，不斷的碰觸中國的「底線」。

德國經濟，特別是其引以為傲的汽車產業，如今正站在十字路口，而資源有很大一部分握在中國手裡。 中國不僅是全球最大的汽車市場，更是電動汽車產業鏈的核心地帶，從電池到電機，從軟體到稀土永磁材料，中國供應鏈的優勢短期內很難取代。

安世半導體生產的晶片供應全球汽車工業。 圖 : 翻攝自安世官網

德國央行行長納格爾先前在訪中前，居然還放話威脅，稱若貿易問題談不攏就要「報復」中國。

但德國的高端製造業、新能源汽車、風電產業，都離不開這些關鍵材料？一旦供應出現波動，德國想要的綠色轉型和工業升級，恐怕立刻會陷入停滯。

北京在此前的外交警告中，已經非常明確地點出了稀土出口管制這個選項，很可能用此做武器，對德國進行報復。

