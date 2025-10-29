德20千瓦級雷射導能武器 完成海上測試
記者丘學陞／綜合報導
德國萊茵金屬公司28日宣布，與歐洲飛彈大廠MBDA合作研發的導能武器系統原型，在完成1年海上試驗後，已進入新一輪測試階段，驗證系統戰力，朝量產與部署服役目標邁進，預計2029年交付首套量產型。
萊茵金屬與MBDA合作研發的雷射導能武器原型，已在德國海軍「薩克森號」（F219）巡防艦上，完成1年海上測試，並累積超過100次射擊測試。該系統將轉往位於德國麥本的「武器與彈藥戰術中心」（WTD 91）接受進一步測評，預計2029年向德國海軍交付首套量產型，強化艦艇防禦戰力。
這套新型導能武器，採20千瓦級雷射作為主要武裝，整座系統被整合在貨櫃大小的容器中，可快速部署至艦艇甲板；該系統在先前模擬實戰環境的測試裡，充分展示追蹤與反制能力。
萊茵金屬表示，導能武器具成本優勢，可有效反制蜂群無人機等新興威脅，或應對小艇，甚至具備有限的飛彈攔截能力。
德國具備優異的光學設備製造能量，萊茵金屬負責雷射系統本體、感測器和瞄具，以及「薩克森號」的整合工作；MBDA則打造指管與火控系統，並與武器整合，將能補充艦艇在火砲與飛彈之間的防衛戰力空缺。
導能武器具射擊成本優勢，可有效應對蜂群無人機威脅。圖為德海軍「薩克森號」。（達志影像／歐新社資料照片）
萊茵金屬與MBDA合作研發的導能武器，已在「薩克森號」上完成為期1年的測試。（取自MBDA網站）
其他人也在看
足球智庫／孫興慜、博安加雙劍合璧 洛杉磯季後賽有能力讓球
美國職業足球大聯盟（MLS）季後賽首輪第1場壓軸戰由韓國一哥孫興慜領軍的洛杉磯FC明天（台灣時間30日）上午10時30分...Go Goal 勁球網 ・ 1 天前
日潛艦「雲龍號」首泊靠岩國基地
記者廖子杰／綜合報導 日本海上自衛隊蒼龍級柴電潛艦「雲龍號」（SS-502），27日首度泊靠駐日美軍岩國基地，進行後勤補給訓練，強化美日作業互通性與聯戰能量。青年日報 ・ 1 天前
三期肝癌不放棄！雲林男透過免疫合併抗血管新生治療病情獲得控制
【健康醫療網／記者周啟辰報導】過去被稱為「沉默殺手」的肝癌，常在出現明顯症狀時已屬中晚期，讓許多患者一聽到確診就陷入絕望。然而，近年來由於免疫治療的突破性進展，醫界對晚期肝癌的治療策略不再僅止於延長壽命，而是朝向提升療效反應率與生活品質的方向發展。高雄長庚醫院血液腫瘤科陳彥豪醫師強調，免疫治療近年已成為晚期肝癌的重要治療選項之一，讓部分患者的治療負擔減輕，生活步調得以回到日常軌道。 雲林肝癌男南下治療兩年 免疫合併抗血管新生治療下病況獲得良好控制 陳彥豪醫師表示，在過去的治療策略中，肝癌主要依靠手術、放射、化學或傳統標靶治療，傳統標靶藥物常伴隨副作用大、療效有限，導致患者整體預後不佳。近五年來，免疫治療的出現改寫了肝癌的治療格局。陳醫師解釋，免疫治療能有效開啟病患的自身免疫系統，讓身體自己辨識並攻擊癌細胞。相較於傳統標靶，除了副作用更低，臨床觀察顯示，部分患者在此治療後存活時間延長、腫瘤有縮小的情形，有機會進一步評估後續治療，臨床經驗中可觀察到部分患者病況有改善的情形。 其中，他提到一名來自雲林的三期肝癌患者，因腫瘤侵犯大血管無法手術，所幸自健保於2023年起納入免疫治療給付後，於當年8月開始接受免疫合併抗血管新生藥物的組合療法。該患者每三週南下高雄長庚醫院治療，並定期追蹤。經過兩年治療後，影像檢查顯示腫瘤明顯縮小、病灶未再惡化，目前僅需每三個月追蹤一次，整體治療反應良好。對醫病雙方而言，是治療過程中的重要進展。 免疫治療納健保！肝癌患者治療人數隨之增加 自從健保於2023年開始給付免疫治療後，台灣肝癌患者受惠人數明顯增加。陳彥豪醫師指出，過去因傳統標靶治療副作用較大、對身體條件要求嚴苛，使部分病人難以負擔；如今免疫治療的耐受度也被認為較過去改善，只要患者肝功能維持在一定水準，多數人都能安全接受治療。醫師會綜合評估肝功能指數、凝血功能、黃疸值、營養狀況，以及是否有腹水或肝昏迷等臨床表現，確保治療安全。副作用方面，臨床經驗顯示免疫治療相較於傳統化療與標靶藥物，整體耐受度表現更佳。陳醫師指出，免疫治療相關的反應，如因免疫系統活化引起的輕微肺炎或腸炎，其發生率不高，且多數能有效控制，整體風險相較過去傳統療法有改善趨勢。他強調，最關鍵在於病患的衛教與即時回報。一旦即早發現任何狀況，醫療團隊都能迅速介入處理。 肝癌治療選擇比過去多出數倍！多專科合作療程效果更佳 陳彥豪醫師也強調，現行治療模式已邁入多專科整合時代。「以往由單一主治醫師決定療程，現在則是由血液腫瘤科、一般外科、放射科、營養師，甚至中醫部門共同參與。這樣的團隊合作能針對病患狀況，量身訂製最合適的治療策略。」他指出，高雄長庚醫院也積極推動多專科整合，針對免疫治療期間的副作用處理或體力維持，提供更全面的照護建議。面對仍心存疑慮的患者，他強調免疫治療與傳統化療最大的不同在於「機轉」。免疫治療不是用藥物直接殺死癌細胞，而是活化人體免疫系統進行攻擊，因此患者不再需要忍受嚴重的噁心、嘔吐與掉髮等副作用。他表示，「很多人以為治療會非常痛苦，但事實上，部分患者在治療期間仍能維持日常活動，甚至持續工作。這對病患心理上的鼓舞非常大。」隨著新藥陸續問世，醫師擁有的「武器」與治療選擇較過去明顯增加，更趨向多元化。過去晚期病患預後普遍較為受限；近年治療策略更新後，臨床上可觀察到有患者病況維持穩定、生活品質改善。 肝癌早期難察覺！醫師籲B、C肝帶原者與高風險族群務必要定期追蹤 陳彥豪醫師最後提醒，肝癌之所以危險，關鍵在於它的「沉默」。早期無明顯症狀，等到出現黃疸或疼痛往往已屬中晚期。他呼籲民眾應定期進行肝功能抽血檢查與腹部超音波檢查，尤其是B、C肝帶原者更需每6個月追蹤一次。他表示，「預防永遠比治療更重要，但即使真的確診，也不要放棄。現今的治療選項越來越多，免疫治療的進展提供了新的治療方向。」 .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 iframe, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 object, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }健康醫療網影音 ・ 1 天前
陸委會：中共提懲獨名單 研判未來擬通報國際刑警組織
（中央社記者吳書緯台北29日電）大陸委員會指出，中共持續發布懲獨名單、制裁措施及立案調查等舉措，結合其內部法令追責，擴大對台威懾壓迫，研判未來可能將懲獨名單通報國際刑警組織，發布紅色通報進行全球協緝，以限制相關人員的出訪及旅行。中央社 ・ 1 天前
狄志杰超頹廢！同劇演員嚇壞「不敢靠近」：心裡有股害怕
狄志杰超頹廢！同劇演員嚇壞「不敢靠近」：心裡有股害怕EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
【土象星座運勢】10/29 摩羯座檢視財務、金牛座遠距有緣、處女座魔鬼藏在細節裡
★摩羯座：人際互動熱絡，得朋友、團體推力加速事情進展。須檢視財務狀況。 ★金牛座：溝通、交通、學習順利，和外國、遠距有緣。重要目標發展藏變數。 ★處女座：社交、娛樂、戀情、小孩緣旺。午後工作變化多，魔鬼藏在細節裡。太報 ・ 1 天前
震撼！正國會力挺林岱樺選高雄市長 綠營3名參選人回應了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民進黨的正國會派系領導人外交部長林佳龍、同派系的身兼黨發言人的新北市議員卓冠廷，以及不分區綠委王義川，昨（29）日晚間皆表態力挺同派系立委林岱樺，代表綠營參選2026年高雄市長選舉，消息一出，引起各界高度關注。對此，同樣有意角逐高雄市長的綠委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆，今（30）日也各自回應了！針對林佳龍等正國會派系人馬力挺林岱樺一事，邱議瑩今日受訪表示，派系的領導人公然在臉書上號召，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人；邱議瑩也表示，至於高雄市長初選會拚盡全力，贏得最後勝利，所有的評論就交由市民公評。此外，賴瑞隆今日受訪則說，高雄市長初選是君子之爭，點到為止，不要傷了和氣，大家要一起登頂，更何況，2026年是艱困一戰，大家有同樣的目標。賴瑞隆也說，林佳龍跟他熟識，也常常給他建議，而王義川則從義大利回來時還特別帶「黃色小鴨船長」給他，至於，卓冠廷則是他的學弟，大家互動良好；他認為，初選過程中各自有一些工作，相信結束後就會團結，而重點是2026要過關，2028則要延續台灣的自由民主。同時，媒體也問是否會認為林佳龍此舉行政不中立，賴瑞隆則表示尊重，每個人有各自思考與交情；針對黨內大咖條款不涉及部長，是否會覺得不妥？賴瑞隆則坦言，黨有黨的規定，沒有納入規範就尊重其選擇與判斷，而且民進黨是團結的政黨，大家一起打贏2026、延續高雄光榮，大家也對此有高度默契與共識。賴瑞隆也提到，黨主席賴清德倚賴所有重要成員擔任重要職務，大家團結一起最重要，而每個人才有被重用、擔任重要職務，未來不管六都或縣市長都要派最強人選，讓人民感受到誠意得到最佳成績。至於，許智傑直言，各派系有自己的立場及想法，都表示尊重，「對我來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情」。民進黨高雄市立委邱議瑩。（圖／民視新聞）民進黨高雄市立委賴瑞隆。（圖／民視新聞）民進黨高雄市立委許智傑。（圖／許智傑辦公室提供）原文出處：快新聞／震撼！正國會力挺林岱樺選高雄市長 綠營3名參選人回應了 更多民視新聞報導入境注意！防檢署研議「綠線」免檢疫通道取消 不分班次X光查核病死豬數量都搞不清！ 民進黨曬8疑點怒問：盧秀燕到底在幹嘛？藍白黨魁同調？黃國昌驚喊「不排斥見習近平」 還想邀他吃雞排民視影音 ・ 9 小時前
「玉山艦」返港爆螺旋槳離奇缺損 海軍：已入塢更換分析肇因
海軍兩棲船塢運輸艦「玉山艦」日前出海訓練，卻傳出返航泊港後發現右螺旋槳俥葉有缺損，在左營港內潛水也找不到，恐已在航行中斷裂沉入海中。對此，海軍司令部今（30）日表示，玉山軍艦日前完成任務返港發現5片俥葉其一受損，船體及各部位均無外力擦碰痕跡，已入台船船塢更換，並配合台船分析肇因。自由時報 ・ 8 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 4 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 14 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前