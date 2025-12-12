德7新聞系大學生好厲害! 揭露俄「影子艦隊」 異常航行路線與無人機事件有關

七名德國新聞系學生日前透過獨立調查，揭露多艘由俄羅斯船員操作的航行異常貨船，與無人機事件有關。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 據 X 帳號「hankvaness」消息指出，七名德國新聞系學生日前透過獨立調查，揭露多艘由俄羅斯船員操作的貨船，長期在荷蘭與德國海岸線附近徘徊，其異常的航行模式與軍事基地上空出現的無人機蜂群事件存在顯著關聯。

據文章，儘管這 7 名學生運用公開追蹤工具、自備無人機，甚至驅車數千公里追蹤船隻，雖然未能找到確鑿證據或在任何船上發現無人機，也無法證明因果關係，但團隊的結論堅定指出，線索極大可能指向俄羅斯的「影子艦隊」。

廣告 廣告

德國七名大學生揭露，多艘由俄羅斯船員操作的貨船，長期在荷蘭與德國海岸線附近徘徊。 圖：翻攝自 X

調查結果顯示，首先，在德國軍事設施附近，配備俄羅斯船員的船隻表現出異常的航行模式，調查發現有 19 個船隻位置與無人機事件的文件記錄存在時間和地點上的相關性。此外，多艘來自同一船主的船隻在同一起無人機事件期間，停泊在了可疑位置，例如「HAV Dolphin」號貨船曾在德國基爾灣盤旋十天，距離曾多次發現無人機群的國防造船廠僅 25 公里。同時，追蹤船隻的維護記錄和所有權鏈也發現多條線索最終指向俄羅斯國家原子能公司（Rosatom），該公司負責俄羅斯的核武器與潛艇計畫。「HAV Dolphin」號也曾將近一個月停泊在與 Rosatom 有聯繫的普雷戈爾（Pregol）造船廠。

「HAV Dolphin」號貨船曾在德國基爾灣盤旋十天，距離曾多次發現無人機群的國防造船廠僅 25 公里。 圖：翻攝自 X

調查團隊更是發現 Rosatom 在 2024 年的簡報中曾展示核動力破冰船上的一架無人機，證實俄羅斯國營核能公司掌握了具備足夠射程、能從船上發射的無人機技術。

報告進一步指出，歐洲情報機構對這些貨船的評估是「有高度信心」的，並認為它們為俄羅斯服務。文章強調，這再次證明俄羅斯在其民用部門中沒有任何最終不導向軍事目標的東西。任何與俄羅斯有關聯的事物，遲早都會被發現與俄羅斯聯邦安全局（FSB）、情報行動或針對歐洲和世界各地的破壞行為有關。「無論民用掩護的故事看起來多麼普通，它總是在掩蓋國家控制的干預和祕密活動。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普要把烏逼到牆角! 梅洛尼也勸做「痛苦讓步」 北約警告：普丁重建帝國有中挺

(影) 普丁喊「佔領成功」被打臉 ! 烏奪回庫皮揚斯克65％ 60俄軍受困等投降