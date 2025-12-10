德G95突擊步槍服役 輕量化、左右手通用

記者丘學陞／綜合報導

德國黑克勒＆科赫（HK）公司宣布，首批300枝G95突擊步槍，已於4日交付德國聯邦國防軍第122裝甲擲彈兵營（機步營）成軍服役，將取代G36系列步槍，成為德軍未來地面作戰的重要單兵裝備。

德國國防軍表示，國防部原先僅規劃採購約12萬支G95，鑑於區域安全環境惡化，加上德軍計畫擴編部隊規模，因此採購數量將增至25萬支，預計以每年2萬支新槍的速度換裝。

HK表示，G95系列步槍是由HK416A8步槍改良而來，沿用5.56公厘口徑，採用短行程氣體活塞設計，以及全自動、單發等射擊模式，有效射程約450公尺，最大理論射速為每分鐘850發。整體塗裝採用低紅外線特徵的綠棕色，槍身兩側均設置槍機與彈匣釋放鈕、保險與射擊模式選擇撥桿，可支援左右慣用手射手操作，具備極佳的人體工學設計與操作便利性。

此外，G95大量運用最新材料與伸縮槍托設計，空槍僅重約3.4公斤，比現役的G36步槍更短、更輕；還設置戰術滑軌，讓步兵依需求搭配不同觀瞄設備與配件、甚至榴彈發射器。

G95有G95A1與G95KA1兩種型號，前者槍管長419公厘，供一般部隊使用；後者槍管縮短為355公厘，適合特戰部隊與複雜環境操作，能肆應不同任務與環境需求。

德軍特戰部隊因應狹小空間與特殊環境作戰需求，採用槍管較短的G95KA1。（取自德國聯邦國防軍臉書）

G95可支援不同慣用手的射手操作，具備優異使用彈性。（取自德國聯邦國防軍Flickr）

G95具備輕量化、優異操作性與可靠性能，將成為德國新一代主力突擊步槍。（取自德國聯邦國防軍網站）