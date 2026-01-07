徹夜搜尋F-16V飛官 潛水教練：水中沒穿防寒衣2小時就開始顫抖

搜救人員在花蓮石梯坪海域發射照明彈搜救。翻攝東管處網站



空軍花蓮基地編號6700的F-16V戰機昨晚（1/6）執行例行性任務時發生意外墜海，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，在花蓮縣豐濱鄉東方10浬處失聯，國軍、海巡署正全力搜救中。專業潛水教練表示，若未穿著防寒衣，在水中2小時就會開始顫抖，至於失溫時間則視個人體力而定，盼盡快有好消息。

強烈大陸冷氣團來襲，氣象水在成功、花蓮測得海溫約23.1℃至23.9℃。根據《自由時報》報導，潛水教練張冠正說明，海溫24℃以下就算寒冷了，加上外海風速大，可能加劇風寒效應，沒穿防寒衣狀況下，2小時就會開始發抖，過去曾有潛水員在這種海溫中撐8小時後獲救，卻呈現昏迷狀態，希望這次能盡快找到人。

29歲的辛柏毅是空軍官校108年班，目前飛行總時數已經達611小時又25分，其中在該機種的總時數為371小時35分；去（2025）年5月20日結婚，夫妻倆都在花蓮基地服務，剛在芬蘭度完蜜月返國。

辛柏毅是澎湖縣湖西鄉出身，他於昨晚6時17分於花蓮基地起飛，7時29分突然在雷達光點外消失，軍方研判辛柏毅跳傘逃生，東海岸風景區管理處石梯坪即時攝影機拍下疑似墜海的光點，國軍和海巡署立即動員搜救。

