徹夜搜救F-16飛官辛柏毅！「照明彈」劃破夜空 網留言集氣

上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛編號6700的F-16V戰機，於花蓮豐濱外海墜機，今（8）日凌晨搜救行動持續進行，從「三仙台東海岸即時影像」直播畫面可見，搜救單位在海面上投擲多發「搜救照明彈」，黃色強光劃破漆黑夜空，網友也紛紛留言集氣：「祈禱飛官平安歸來」。

今（8）日凌晨搜救單位在海面上投擲多發「搜救照明彈」，黃色強光劃破漆黑夜空 。（圖／翻攝自 東部海岸國家風景區管理處YT ）

目前軍警消各方人力正全力搜尋失蹤的 飛官 辛柏毅。（圖／網友「小陳故事多」授權提供）

空軍督察長江義誠少將7日對外說明，飛官辛柏毅於2600呎高度時連續3次呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」。江義誠強調，因目前均未截獲到信標機的求救訊號，尚無事證可以證明飛行員確實跳傘。不過他補充，按程序規定，理當呼叫完就立刻跳傘，飛行員喊完跳傘就應該立即執行動作，沒有太多耽擱時間。此說法完全符合空軍對外說明的事發經過與通聯紀錄。

今（8）日凌晨搜救工作部分持續中，從「三仙台東海岸即時影像」直播畫面可見，搜救單位在海面上投擲多發「搜救照明彈」劃破夜空，留言區湧入大批網友持集氣，「辛飛官加油，願您平安歸來」、「​​願奇蹟發生」、「希望辛飛官能早日歸來!」、「希望盡快傳出好消息」、「各位搜救人員辛苦了」、、「老天保佑早點找到」、「祈求飛官辛柏毅上尉和所有搜救人員都平安回家」。

