徹夜搜救F-16飛官辛柏毅！鏡頭君直擊「照明彈」劃破夜空 網湧入集氣

政治中心／黃韻璇報導

F-16飛官辛柏毅墜海失聯。（圖／翻攝自IDF 經國號 臉書）

6日我空軍花蓮基地一架F-16戰機在執行夜航訓練時，突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，29歲上尉飛官辛柏毅當下疑似跳傘逃生後墜海，目前仍在協尋當中。從「三仙台即時影像」中可以看到，8日凌晨照明彈持續劃破夜空，搜救行動徹夜進行中。

國防部7日晚間的最新說明中提到，從6日至7日17時，搜救兵力共派空軍14架次、海軍2艘，陸軍部分岸巡170員，出動輕、中型戰術輪車44輛次。除了陸海空軍之外，內政部空勤總隊出動4架次；海巡也出動11艘。

8日凌晨搜救行動徹夜進行中，從「三仙台東海岸即時影像」中可以看到，搜救單位在海面上投擲多發「搜救照明彈」照亮漆黑夜空，網友紛紛湧入直播聊天室中喊話，「辛飛官加油，願您平安歸來」、「願奇蹟發生」、「辛苦搜救隊了，祈求能平安歸來」、「老天保佑早點找到」。

徹夜搜救F-16飛官辛柏毅，鏡頭君直擊「照明彈」劃破夜空。（圖／翻攝自東部海岸國家風景區管理處YouTube）

國防部指出，8日搜救工作部分，預計規劃投入空軍18架次、海軍2艘，陸軍部分，岸巡170員，出動輕、中型戰術輪車44輛次。內政部空勤總隊出動2架次；海巡也出動7艘。

空軍督察長江義誠說明，以座標點做重疊式搜索，第二作戰區派遣119人至海岸搜索，目前還沒收到相關殘骸或跡證。他強調，搜救不會受限72小時，全力搜救辛姓上尉。

