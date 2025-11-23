徹底切了趙駿亞？吳婉君突曝「結束孽緣」 深夜鬆口內心話

女星吳婉君凌晨在社群發文透露心聲。（圖／翻攝自吳婉君 IG）





女星吳婉君之前認愛男星趙駿亞後，曾控訴遭到對方家暴，但在今年6月被發現疑似復合，引發了大眾討論。今（23日）無預警在社群宣布「結束孽緣」，並感謝朋友們都是自己的貴人。

吳婉君無預警在Threads深夜透露心聲，開頭就寫下：「之前都很少出去，結束孽緣後，才深刻體會到『被照顧』是多幸福的事，我彷彿回到生活白癡的狀態。」

接著分享了好友和同事的貼心舉動，總是默默行動，讓她也表示：「我歸心似箭還差點走錯月台，還好同事發現，讓我們有及時回頭走上正確的道路」，最後也說自己的朋友都很會照顧人，之前的自己也是，但最近腦子不好，因此都屬於被照顧的一方，「好感恩你們在我身邊，謝謝你們成為我的好朋友、我的貴人。」

廣告 廣告

東森娛樂關心您

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

【更多東森娛樂報導】

高市早苗「台灣有事論」引爆中日危機！4台灣藝人轉發反日宣言

玄彬、孫藝珍拿青龍獎惹怒韓網 「宋慧喬0票」：毫無公信力

羅晉、唐嫣曝分居1年婚變 經紀人曬「訃告」爆熱搜