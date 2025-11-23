徹底切了趙駿亞？吳婉君突曝「結束孽緣」 深夜鬆口內心話
女星吳婉君之前認愛男星趙駿亞後，曾控訴遭到對方家暴，但在今年6月被發現疑似復合，引發了大眾討論。今（23日）無預警在社群宣布「結束孽緣」，並感謝朋友們都是自己的貴人。
吳婉君無預警在Threads深夜透露心聲，開頭就寫下：「之前都很少出去，結束孽緣後，才深刻體會到『被照顧』是多幸福的事，我彷彿回到生活白癡的狀態。」
接著分享了好友和同事的貼心舉動，總是默默行動，讓她也表示：「我歸心似箭還差點走錯月台，還好同事發現，讓我們有及時回頭走上正確的道路」，最後也說自己的朋友都很會照顧人，之前的自己也是，但最近腦子不好，因此都屬於被照顧的一方，「好感恩你們在我身邊，謝謝你們成為我的好朋友、我的貴人。」
東森娛樂關心您
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
【更多東森娛樂報導】
高市早苗「台灣有事論」引爆中日危機！4台灣藝人轉發反日宣言
玄彬、孫藝珍拿青龍獎惹怒韓網 「宋慧喬0票」：毫無公信力
羅晉、唐嫣曝分居1年婚變 經紀人曬「訃告」爆熱搜
其他人也在看
爆復合家暴男趙駿亞！吳婉君深夜突認「結束孽緣」...鬆口真實心聲
女星吳婉君今年3月驚傳遭男星趙駿亞家暴，負傷前往警局提告傷害並聲請保護令，鬧得滿城風雨，豈料6月就被週刊爆料已悄悄復合，不過雙方至今皆未證實或否認傳聞。如今吳婉君突然在社群發文坦言「結束孽緣」，再度引發網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
遭家暴仍痴戀趙駿亞！吳婉君深夜突發聲「孽緣已結束」 洩最近腦子不太好使近況
八點檔演員吳婉君外型亮麗，身材姣好，今年3月自爆遭家暴，但6月卻被本刊獨家爆料與鬧出家暴案的趙駿亞復合，讓身邊好友群情激憤，不過今（23日）又突然自爆已「結束孽緣」，並感謝朋友們在這段時間以來的陪伴。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
金馬獎／75歲翁倩玉重回金馬舞台 一口秀流利英文驚豔眾人
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。電影《陽光女子合唱團》片中兩位女主角翁倩玉與陳意涵，也在頒獎典禮上聯袂現身，一同頒發最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲獎。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
論壇炸鍋！韓籍女神來台「都變了」驚呼：到底下什麼藥？韓網掀熱議
韓籍啦啦隊女神來台發展正式邁入「2.0階段」，從最初的李多慧、安芝儇、李雅英、李珠珢，到近期的河智媛、睦那京、徐賢淑等高人氣女神們，近日韓國論壇The Qoo受到熱議，一篇名為「台灣到底對韓國人下了什麼藥？」的討論帖火速竄紅，內容聚焦多位在台發展的韓籍啦啦隊女神。貼文指出，這些韓國啦啦隊成員，自從移居台灣後氣質大變，從高冷專業變得自然親切，連韓網友都驚呼「真的像換了一個人」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
家寧53萬IG消失！新號曝光網號召檢舉：體驗從零開始
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔家寧與Andy分道揚鑣，因為股權和帳務問題對簿公堂，對比Andy頻道訂閱數、瀏覽量高漲，家寧的網路聲浪始終低迷，近日有粉絲就發現，家寧原本超過52萬追蹤的IG突然消失，眼尖的網友馬上找出疑似她的新帳號，馬上掀起大批網友關注，結果大家是湧入留言號召一起檢舉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 23 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 6 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況EBC東森娛樂 ・ 1 天前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前