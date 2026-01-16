徹底放飛？華晨宇「金色長髮」娘味重 網：像宋雨琦

戴著金色長假髮、穿女裝的華晨宇，引起不少討論。(取材自微博)

大陸知名男歌手華晨宇一向百變，引領潮流。近日，他在舞台造型中多次嘗試女裝風格，「徹底放飛自我」現象引發了廣泛關注與討論。有網友說，他是不是學起向佐穿女裝，還有人說「有點像宋雨琦」。

從網上流出的照片可見，華晨宇不只戴起金色長假髮，更穿起低領裙裝，細節設計包括鑽石流蘇、蕾絲、亮片等女裝元素，配飾上也不乏五彩繽紛項鍊和大紅色耳環，營造出「雌雄莫辨」的視覺效果。

不光如此，華晨宇在台上時，更不時做出眨眼、嬌羞、扭捏、握拳撒嬌等動作，讓觀眾看得目瞪口呆。

廣告 廣告

其實，這不是華晨宇第一穿女裝了，他早在2024香港演唱會就曾戴金色長髮、穿裙裝亮相，被評價「嫵媚」，成為網友熱議焦點。而他本人也曾表示，「美的服飾無關性別界限」，其私服選擇也遵循「自己喜歡即時尚」原則。

不過，華晨宇「男扮女裝」還是讓不少網友「難以接受」，質疑「男明星為何偏向女性化造型」、「娘味太重」，甚至有人懷疑他是不是學起向佐穿女裝。

更多世界日報報導

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」