徹底清潔保鮮盒 譚敦慈：先擦再洗
保鮮盒是打造整潔廚房與冰箱的收納好幫手，各種大小不同的盒子，可用來保存蔬果、裝便當、或是沒吃完的菜餚，不過使用後的清洗非常惱人，洗完還是殘留一層油。林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈表示，只要先用廚房紙巾擦拭過，可讓洗掉油汙事半功倍，恢復清爽、不油不膩。
譚敦慈指出，保鮮盒是家事好幫手，但是邊角容易卡油漬，難清洗之外，還容易殘留異味，非常考驗家庭主婦。在清洗前，先用餐巾紙擦掉一些油汙，接著再泡進倒入清潔劑的熱水，靜置幾分鐘，就能快速洗淨。另外，將擦過油汙的紙巾集中在一起，用來擦拭煎魚的鍋子，可避免油汙直接倒入流理台，導致堵塞水管，並吸引蟑螂。
「保鮮盒如果有破損、刮痕、變色、膠條嚴重發霉、蓋子遺失、材質變脆等狀況，就應該要丟了。」譚敦慈說，保鮮盒會隨著使用時間逐漸老化，可能釋放氧化化合物，滲入食物，膠條發霉，當心病從口入。過年快到了，年前大掃除掌握「斷捨離」原則，將發黃變形、密封不佳、蓋子遺失、怎麼洗都有味道的保鮮盒淘汰。
除了保鮮盒的盒身外，蓋子的膠條也是清洗重點。譚敦慈分享，只要每次用完保鮮盒，就取下膠條清潔，可避免發霉增加清洗困難度。膠條會發霉，通常是因為水分殘留與油汙累積所致，平日建議定期拆下清潔並徹底晾乾，或購買可替換的膠條。若出現永久黑色斑點，可試著泡稀釋過的漂白水，仍洗不掉，代表黴菌已深入矽膠材質，直接替換掉。
保鮮盒的材質多樣，可分為塑膠、玻璃、不鏽鋼和矽膠，譚敦慈分享，最常選購玻璃及不鏽鋼，前者耐熱、易清潔，適合多數加熱方式，後者堅固耐用、輕盈，但不適用微波。民眾挑選保鮮盒的第一考量絕對是安全性，注意材質的耐熱度，使用方式應避免長期加熱油脂食物，若出現刮痕、變色或變形，就應更換。
更多udn報導
國產車大廠千金「質感生活曝光」 網眼尖揪一點
長知識！公園驚見「活魚丟垃圾桶」 釣客揭原因
碎紙機紙屑丟哪？ 環保局解答：丟錯最高罰6千
蟑螂亂竄 女星自爆拮据過往「住地下室雅房6年」
其他人也在看
八仙塵爆10週年 他全身逾70％燒燙傷重回廚師工作
2015年6月27日的八仙塵爆事件造成15人死亡、400多人受傷，林口長庚醫院今（27）日舉行10週年紀念暨莊秀樹醫師追思會，八仙塵爆傷友出席表示，真正艱辛的不只是事故當下，還有漫長的復原過程。當年27歲、從事業務工作的夏文玲，塵爆造成她全身逾50%燒燙傷，她說，這10年過得很快也很慢，經歷無數次崩自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
少子化已成國安危機 許勝雄：新生兒家庭應准聘外籍看護
當台灣股市與經濟數據在2026年…民報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
創95%存活率！追思八仙塵爆名醫莊秀樹 常在診間咆哮、曾連夜南下取皮
林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹日前驟然離世，適逢八仙塵爆事件屆滿十週年，院方舉辦追思會，當年參與八仙塵爆救治的醫護人員、傷友及家屬齊聚一堂，緬懷這位救命恩人。八仙塵爆時，莊秀樹當時帶領團隊承擔第一線急性救治與後續重建重任，創下醫療奇蹟。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
窗簾到底該怎麼洗？達人曝SOP：加「1物」髒污全溶出 越久不洗越快壞
農曆春節將至，不少民眾趁著天氣放晴開始著手居家大掃除，其中，「窗簾」往往是許多人容易忽略的清潔死角，總認為窗簾只是掛在窗邊，沒有直接接觸髒污，應該不需要太常清洗。然而，素有「生活魔法家」之稱的家事達人陳映如近日在臉書打破了這個迷思，她分享自己拆洗窗簾的實測過程，驚人的「黑水」畫面讓她一點也不意外，她也親授清洗SOP。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
大S離世將滿1年！金寶山紀念雕像揭幕日期曝 「1數字」藏具俊曄深情
大S離世快滿一年，至今粉絲想起仍無限感傷，而大S老公具俊曄自無限期停工後，常被目擊現蹤的地點便是大S長眠的金寶山墓園。如今具俊曄親自設計的紀念雕像已順利完成，坐落在金寶山碑林名人區，和已故男星高以翔為鄰。據悉，大S紀念雕像園區昨剛完工，預計在2月2日大S逝世周年揭幕。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
大S離世將滿1年！紀念雕像2/2揭幕 具俊曄未來動向曝光
大S離世將滿1年！紀念雕像2/2揭幕 具俊曄未來動向曝光EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
霍諾德攀101掀模仿潮！ 屋簷疑「被掰彎下垂且縫隙大」
美國攀岩好手艾力克斯霍諾德成功完成徒手攀登台北101，震撼全球，大批民眾紛紛到台北101底下拍照打卡，還引發模仿潮，不少人嘗試攀爬台北101，甚至傳出大樓外觀疑似出現變形的狀況，網友發現有處屋簷尖端疑台視新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
超帥優格店男店員爆紅 台版金宣虎在高雄
[NOWnews今日新聞]爆火韓劇《愛情怎麼翻譯》中，金宣虎和高允貞的超甜CP讓不少劇迷們甜翻，而高雄一間主打手作優格的小店近日意外成為社群焦點，一名外型亮眼的男店員，因他五官立體、氣質清爽，被不少網...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
胡椒粉沒冰=吞毒?恐吃下致癌物、黴菌 譚敦慈揭密：醬油也要冷藏
不少家庭習慣將醬油、胡椒、各式醬料擺放在廚房調理架上，方便烹調時取用，但這種收納方式，恐怕暗藏健康風險。「無毒教母」譚敦慈提醒，若醬油瓶身清楚標示「開封後需冷藏」，打開後就應盡快放進冰箱保存，另外，胡椒等乾燥類調味料也最好放入冰箱。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 21則留言
200萬人好奇「海帶為什麼要打結？」菜販揭3大主因
海帶結是滷味或煮湯常見食材，日前網路社群上有關於「海帶打結是靠人工的嗎？」的話題掀起熱議，貼文吸引破200萬人瀏覽，連帶引起眾人對「海帶為什麼要打結？」的疑惑。常分享市場知識的資深菜販廖炯程曾發文說明，海帶打結有人工，也有機器代勞；而打結主因是可避免沾鍋、方便夾取、增加口感層次。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 30則留言
木聯》前兄弟投手悉心指導 鶯歌曾乙倫完封代表作助隊晉級
鶯歌工商今天（28日）靠著先發投手曾乙倫完封好投，終場以4比0擊退普門中學，以分組第二晉級高中木棒聯賽第二階段。這場攸關排名位置之爭，雙方形成低比分戰役，前3局都無法越雷池一步，鶯歌4局上趁著普門換投率先突破，吳彥緯、陳冠維安打連發，加上失誤、保送、投手犯規，先得2分，6局上，鶯歌2出局攻佔二、三壘自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
金價衝破5200美元，該投貴金屬還股票？阮慕驊對比悲情房市：錢越來越不值錢了
近年國際地緣政治持續震盪，黃金價格飆漲，今（2026）年更寫下數十年來最強開局，站穩每盎司5000美元以上，且數度創高，有分析師指出，資金正加速湧向黃金。對此，財經專家阮慕驊今（28）日在臉書直呼，黃金現貨價今衝破5200美元，2026年1月還沒過完，就漲了20%。阮慕驊透露，2025年3月他在台銀買了2塊金鑽、1台兩的黃金，共計24萬元，若現在賣回給台銀可......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
金宇彬甜娶申敏兒！大咖星友現身5分鐘快閃離場 霸氣證實包百萬紅包
韓國演藝圈的模範情侶金宇彬、申敏兒愛情長跑11年終於修成正果，上個月舉辦婚宴時，原訂D.O.（都敬秀）要出席且獻唱祝歌，但卻因為撞期團體EXO活動而取消，近日，D.O.在節目中被逼問包給金宇彬的紅包金額，他也霸氣公開了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
高鐵延伸宜蘭案…賀陳旦控美化數據 交長：專業評估
高鐵延伸宜蘭案爭議不斷，交通部前部長賀陳旦今率領公民團體向行政機關下辯論戰帖，強調交通部刻意排除北宜直鐵真相、美化高鐵。...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 14則留言
人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺
監察院長陳菊是民進黨大姐頭、新潮流大老，她曾主政高雄12年，成為民進黨重返執政的民主聖地；菊系小內閣也是綠營人才庫，內政...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 13則留言
霍諾德挨轟玩命！爭議核心轉向專業角度 聚焦「台北101關鍵結構」
美國傳奇攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）赤手攻頂台北101告捷，隨之而來的抨擊與質疑也不少，直指這類極限挑戰「根本是在玩命」，更以「獵奇」與「不負責任」等字眼斥責全程直播。相反的，同時也有聲音將核心自情緒性批評，轉向建築與攀登條件本身，點出台北101獨特的「竹節式結構」，反而具備明自由時報 ・ 2 小時前 ・ 17則留言
高中木聯／鶯歌分組第二晉級 曾乙倫65球完封普門代表作
鶯歌工商今天(28日)靠著先發投手曾乙倫完封好投，終場以4比0擊退普門中學，以分組第二晉級高中木棒聯賽第二階段。這場攸關...夠棒網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
肉形石揭祕 和翠玉白菜同屬瑾妃
翠玉白菜回來了！去年出訪捷克的翠玉白菜圓滿完成首次訪歐行程，上周重返崗位在故宮北院展出，今天將舉行歸國記者會。另一件人氣...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5則留言
分析：張又俠「七宗罪」和 「紅二代」世交神話的破滅
前美國國安顧問沙利文表示，習近平「對一個與自己有如此長期關係的人下手，這令人震驚，也引發了許多疑問」。BBC NEWS 中文 ・ 18 小時前 ・ 12則留言
牽絆半輩子！曹西平下樓買煙相遇乾兒子 「手錶測人品」內幕曝光
資深藝人曹西平去年底過世，享年66歲，今（27）日舉辦告別式，現場湧入大批演藝圈好友與粉絲送別「四哥」最後一程，告別式相關事宜全由乾兒子Jeremy小俊一手打理。告別影片中也曝光兩人相識經過，提到曹西平曾用「手錶測試人品」，長達半年不收回，只為確認對方是否值得信任，一旦認定便義無反顧付出，真摯情誼令人動容。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言