徹底解決新營東山路交通瓶頸 南市府啟動第一階段道路拓寬工程





為了改善新營火車站北側東山路平交道兩側腹地短窄，造成的塞車問題，台南市工務局擬定三階段改善計畫，第一階段的道路拓寬工程已啟動，預計三月底完工，到時將增加一個車道，有效舒緩東山路平交道塞車問題。

工務局表示，新營東山路平交道以西銜接開元路、以東銜接省道台1線，由於兩側腹地又短又窄，停等平交道時，如果不只1班列車通過，兩側道路就容易塞車，尤其東側經常一路塞到台1線路口，影響周邊車流通行。

工務局指出，新營東山路平交道改善計畫，已辦理規劃拓寬作業，需改善長約155.5公尺，寬約20公尺，因拓寬牽涉辦理都市計畫變更及台鐵設施遷移，因已以三階段進行，目前辦理第一階段的短期改善方案。

工務局說，第一階段的道路拓寬，用地採租用現有空地(包含台鐵、台糖及新營區農會土地)，以增加一車道，拓寬工程已經開工，預計三月底完工，工程費235萬餘元。

至於第二階段，則將辦理都市計畫變更作業。第三階段則是規劃車道配置方案，用地取得預計116年12月完成，包含台鐵設施遷移的全部工程，則預計117年六月完成。

