徹底逐出王室家門！安德魯王子被撤銷「王子」頭銜

涉及美國富豪淫媒艾普斯坦性醜聞的英國安德魯王子，繼日前放棄多項王士頭銜後，他週四（10/30）被拔除「王子」頭銜，並得搬離溫莎「皇家公館」。這也是英國王室近年來對家族成員的最嚴厲處置。

英國白金漢宮週四宣布，英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）撤銷胞弟安德魯的王子頭銜，未來安德魯只能使用原名「安德魯蒙巴頓溫莎」（Andrew Mountbatten Windsor）。

白金漢宮同時表示，已向安德魯發出正式通知，要求他交出溫莎「皇家公館」（Royal Lodge）租約並遷出。安德魯未來將移居位於英格蘭東部的山均漢姆堡（Sandringham）私人住所。

英國王室的聲明中說：「儘管他繼續否認針對他的指控，但這些處置是必要的。陛下伉儷希望明確表示，他們的心意與最深切的同情，一直會與所有形式受虐的受害者與倖存者同在。」

現年65歲的安德魯是已故女王伊莉莎白二世的次子。在牽扯進美國金融富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的未成年少女性交易醜聞後，他本月中宣布將放棄使用約克公爵、「皇家維多利亞勳章大十字騎士」（GCVO）、「嘉德勳章騎士」（Knight of the Garter，KG）等榮譽頭銜。

路透社報導指出，查爾斯國王剝奪安德魯的王子頭銜，是英國王室現代史上，對王室成員最嚴厲的處置。

