心中山商圈7局處輪流稽查禁菸 簡舒培點名殷瑋為什麼沒排班

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員簡舒培指出，西門町無菸示範區6月上路後，包括衛生局、環保局、民政局、12區公所及商業處共同投入稽查，基層被迫跨區支援、輪值到深夜。如今心中山線形公園除了12區健康服務中心護理人員 、行政人員、志工等，每日分2班外，捷運局、公園處、停管處、商業處等7個局處也將加入輪班。蔣萬安隨口拋出的「無菸城市」構想，讓基層增加許多額外工作，自稱「基層」的殷瑋，「為什麼沒去排班支援？」市府應說清楚推動無菸城市到底需要多少人力？目前已經調度多少局處、多少人支援？

簡舒培表示，因健康中心人力無法負擔禁菸稽查，市府本週召開協調會議後，竟然規劃下半年將由衛生局、環保局、民政局、捷運局、公園處、停管處、商業處等7個局處輪流支援，「捷運局不蓋捷運，停管處不管停車，公園處不維護公園，商業處不促進商圈發展，區公所不專心服務地方，全部被拉去支援搞禁菸稽查」，為了蔣萬安隨口拋出的「無菸城市」構想，讓整個台北市政府的基層人員增加多少額外工作？

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簡舒培說，在這麼多基層人員疲於奔命的同時，自稱「基層」的殷瑋天天上節目、嗆議員、拍影片、到處抬槓，「為什麼就是沒去排班支援？」

簡舒培說，無菸城市不是不能推動，但政策的實施不應該是嘴巴先喊、配套後補；更不能一路向各局處借人，把壓力全部丟給第一線基層公務員。這也印證了蔣萬安就是小孩開大車。市政多如牛毛，需要每個局處各司其職、把份內工作做好，整個市政機器才能流暢運作。而蔣萬安就像個任性的小孩，手指一撇，就要整個市政府加足馬力往一個方向衝，被質疑了還有恐龍家長殷瑋保駕護航。

簡舒培表示，蔣萬安應該說清楚：推動無菸城市到底需要多少人力？目前已經調度多少局處、多少公務員支援？有多少基層人員必須放下原本業務，替市長政績站崗？前有柯文哲財務上「挖東牆補西牆」、現有蔣萬安推無菸「人不夠就調人」，兩個人都是貼OK繃式的思維，以為解決了當下遇到的問題，卻製造了更麻煩的問題。當一個市長，不應該只想喊口號、堆政績，讓整個台北市政府錯位運轉、基層疲於奔命、市政失去方向。

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