心中有把無名火！ 命理師坦言「週末不平靜」：高壓覺醒期
最近跟朋友們聚在一起，大家是不是都感覺心裡燥燥的，好像有一股無名的火在燒？這個週末的星象確實不太平靜，火星與太陽合相在摩羯，就像是在原本就緊繃的弦上又加了把火，讓我們對目標充滿野心的同時，也變得特別沒耐性。加上木星的衝動對分，那種「想證明自己」的渴望被放得好大，心理狀態其實是處於一種「高壓的覺醒期」。我們渴望突破現狀，卻又在人際關係的磨合中感到挫折。
塔羅牌老師艾菲爾表示，天秤下弦月提醒我們要放手那些不健康的執著，這不是要我們認輸，而是為了騰出雙手擁抱更純粹的自己。讓我們在這個週末，把這股強大的動能留給汗水，而不是無意義的爭辯。任何卡住的地方，週末都有機會鬆動。請同時參考太陽、上升星座。太陽為主，上升為輔！
白羊座
白羊座的你，最近是不是覺得身邊的人都在挑戰你的底線？你正在面對的課題是「學習如何不被憤怒帶走」，火星的合相讓你的守護星能量爆發，雖然這給了你進攻目標的勇氣，但也會讓你顯得有些咄咄逼人。這個週末的真實狀態是「一顆隨時會引爆的行動炸彈」，你可能會因為一點小事就想跟人理論，或是對現狀感到極度焦慮。不用急著解決的事是關於事業長遠的勝負，現在衝動下的決定往往會讓你後悔。
你的週末關鍵字是「消融」，建議去流點汗、做個重訓，把那種「非贏不可」的壓力釋放掉。當你身體累了，心反而會變得溫柔，你會發現那些讓你生氣的人，其實也只是在生活裡掙扎的可憐人罷了。
金牛座
金牛座的你，這個週末是不是特別想犒賞自己，甚至有點消費過度了？你正在面對的課題是「在匱乏感中尋找真正的富足」，金星與木星的對分相讓你渴望透過物質來填補內心的不安。這個週末的真實狀態是「感官的超載與迷失」，你可能吃得太飽、買得太多，卻在冷靜下來後感到一絲空虛。不用急著解決的事是尚未定案的理財規劃，在木星的衝擊下，現在看到的獲利可能只是虛火。
你的週末關鍵字是「紮根」，與其向外索求，不如回歸生活最基本的秩序。試著把家裡的雜物徹底清掃一遍，那種親手整理出空間的過程，會比刷卡買包更能帶給你踏實的安全感，讓你在簡約中看見自己的價值。
雙子座
雙子座的你，最近是不是覺得大家好像都聽不懂你的話，甚至誤解你的好意？你正在面對的課題是「誠實面對自己的社交疲勞」，別再為了圓場而勉強說話了。這個週末的真實狀態是「大腦高速運轉導致的失眠」，火星合日讓你的思緒像斷了線的風箏，停不下來卻又抓不住重點。不用急著解決的事是那些複雜的朋友圈爭端，現在去解釋只會越描越黑。
你的週末關鍵字是「過濾」，這是一個非常適合閉關或是減少社交的時刻。建議你找個沒人的地方，把腦子裡的雜念寫下來，然後看著它們像下弦月一樣慢慢消散。當你學會對外界的噪音關上耳朵，你才能聽見內心深處那個最真誠、最安靜的聲音。
巨蟹座
巨蟹座的你，這個週末是不是覺得家裡或心裡的防線快要失守了？你正在面對的課題是「如何在照顧他人與守護自我間畫界線」，這讓你感到前所未有的心累。這個週末的真實狀態是「情緒積壓後的火山噴發」，你平時太溫柔了，導致現在火星的能量一進來，你就想對那些索求無度的人大吼一聲。不用急著解決的事是家庭環境的重大變動，現在的決定多半帶著情緒。
你的週末關鍵字是「守護」，把這股火氣拿來做家事吧！大掃除或是重新排列傢俱，讓身體的勞動帶走心裡的委屈。當你把屬於自己的空間整理得乾乾淨淨，那種「我能掌控生活」的力量感就會回來，你不需要對任何人道歉，你只需要對自己好一點。
獅子座
獅子座的你，這個週末是不是特別渴望被看見，卻又覺得外界的反應不如預期？你正在面對的課題是「放下對掌聲的依賴」，試著找回那個不為誰而表演的自己。這個週末的真實狀態是「高度競爭意識下的緊繃感」，火星合日發生在你的領域，讓你像個隨時準備上場的鬥士，卻容易在言談間不小心刺傷了重要的人。不用急著解決的事是那些尚未成熟的跨界計畫，木星的誇大會讓你誤判形勢。
你的週末關鍵字是「內斂」，建議你把這股強大的意志力用在自我挑戰上，比如跑個更長的距離，或是鑽研一個冷門的興趣。當你不再追求外界的認可，你內在的光芒反而會更穩健地散發出來，吸引真正懂你的人。
處女座
處女座的你，最近是不是對細節的執著快把自己逼瘋了？你正在面對的課題是「學習與不完美共處」，這對你來說真的很難。這個週末的真實狀態是「財務焦慮激發的強迫症」，你可能會瘋狂計算開支，或是對生活中的混亂感到極度不適。不用急著解決的事是長遠的職業升遷或人生藍圖，木星的衝擊讓你現在看到的阻礙都被放大了。
你的週末關鍵字是「疏通」，與其盯著那些改不掉的錯誤，不如去做一些能看到即時回報的體力活。比如整理冰箱、修好那個壞掉的水龍頭，這些具體的勞動能撫平火星帶來的急躁。當你把身邊的小世界理順了，你那顆容易糾結的心也會跟著慢慢鬆開，找回久違的秩序。
天秤座
天秤座的你，這個週末是不是覺得「做自己」和「維持和諧」變得好難平衡？你正在面對的課題是「勇敢拒絕那些消耗你的人」，下弦月發生在你的星座，就是一個清理的訊號。這個週末的真實狀態是「人際關係飽和後的疲憊感」，你可能為了配合別人而把自己搞得焦頭爛額，內心深處其實已經快要爆炸了。不用急著解決的事是關於一段關係的最終去留，現在情緒太雜，不適合做斷舍離。
你的週末關鍵字是「歸零」，建議你給自己一段完全消失的時間，去運動、去流汗，把那些為了遷就別人而產生的悶氣排掉。當你找回身體的主控權，你就會發現，真正的和諧不是靠忍讓換來的，而是來自於你內心的堅定。
天蠍座
天蠍座的你，這個週末是不是感覺心底深處有些暗潮在湧動？你正在面對的課題是「面對潛意識裡的憤怒與掌控欲」，這讓你感到有些沉重。這個週末的真實狀態是「感官敏銳到近乎偏執」，火星合日的能量讓你洞察力驚人，卻也容易讓你陷入猜忌的泥淖。不用急著解決的事是職場上的權力鬥爭或是某個未解的謎團，現在的真相往往帶著火氣。
你的週末關鍵字是「排毒」，隨著月亮在周日進入你的星座，這是一個絕佳的淨化期。去泡個澡、做個深層冥想，或是跑一場長距離的馬拉松，讓那些負面情緒隨著汗水離開身體。當你清空了內心的廢物，你那強大的直覺才會轉化為帶領你通往成功的智慧。
射手座
射手座的你，這個週末是不是覺得自己像個過熱的引擎，停不下來卻又不知道往哪開？你正在面對的課題是「在群體狂熱中保持冷靜」，別讓別人的理想變成你的包袱。這個週末的真實狀態是「社交衝動導致的體力透支」，木星與火星的對分相讓你很容易答應太多的邀約，最後卻在聚會中感到莫名的孤單。不用急著解決的事是遠大的夢想或跨國的冒險計畫，現在的你更需要的是腳踏實地。
你的週末關鍵字是「專注」，建議你挑一件最想做的事，不管是做菜還是運動，把所有火星的能量集中在那一點上。當你不再試圖同時討好所有人，你那種純粹的快樂才會回來，木星的幸運也會在安靜中降臨。
摩羯座
摩羯座的你，這個週末是不是覺得全世界的責任都壓在你肩膀上？你正在面對的課題是「學習適度的示弱與休息」，火星合日讓你的野心沸騰，卻也讓你忘了自己是血肉之軀。這個週末的真實狀態是「高壓環境下的自我武裝」，你表現得越強硬，內心其實越渴望有人能懂你的不容易。不用急著解決的事是未來三年的事業版圖，這些事不會因為你週末不休息就突然成功。
你的週末關鍵字是「釋放」，建議你去爬山、去親近自然，或是進行一些高強度的體能訓練。當你把對成就的焦慮轉化為肌肉的酸痛，那種壓在心上的沉重感反而會減輕。請記住，偶爾的停步不是退縮，而是為了走更遠的路。
水瓶座
水瓶座的你，最近是不是覺得自己的想法太超前，導致跟周遭的人溝通得心好累？你正在面對的課題是「在理想與現實的落差中找到平靜」，別讓那股懷才不遇的火氣燒傷了自己。這個週末的真實狀態是「思維過熱引發的焦躁感」，火星合日激發了你對真相的渴求，但也讓你變得有些得理不饒人。不用急著解決的事是遠方的計畫或是繁瑣的法律程式，這些事在火星的攪動下只會顯得更亂。
你的週末關鍵字是「體驗」，與其躲在腦子裡跟世界對抗，不如走出戶外去感受風、感受陽光。去做一些不需要動腦的體力勞動，讓靈魂回到身體裡。當你不再急著說服世界，世界反而會以它原本的樣子溫柔地接納你。
雙魚座
雙魚座的你，這個週末是不是覺得情緒像漲潮一樣，快要淹沒了理智？你正在面對的課題是「厘清哪些情緒是自己的，哪些是他人的」，別再當別人的情緒垃圾桶了。這個週末的真實狀態是「邊界模糊導致的心靈耗損」，金木對分相讓你渴望連結，卻容易在火星的衝擊下受傷。不用急著解決的事是財務上的糾紛或與他人的利益分配，現在的你太感性，不適合談錢。
你的週末關鍵字是「洗滌」，水對你來說是最好的療愈，去游泳、泡澡或是靜靜地聽著雨聲，讓那些雜亂的能量被水帶走。當你找回內心的清澈，你就會發現，你其實不需要去滿足所有人的期待，只要守住心中的那一抹平靜，就是最大的成就。
東森財經新聞關心您
民俗說法，僅供參考
（封面示意圖／翻攝Pexels）
