「心中沒有人民的是執政黨！」葉元之揭總預算僵局驚人內幕

中央政府總預算審議持續僵局，綠委在議場舉牌抗議「我要審總預算」，國民黨立委葉元之反擊，直指問題核心在於賴清德總統送交的是「違法預算」，未依三讀通過法律編列，若在野黨審查就是「等同共犯」。他更爆料，民進黨昨日阻擋新興預算動支提案，證明「根本不想預算過」，真正心中沒有人民的是執政黨。

國民黨立委葉元之。（圖／中天新聞）

葉元之31日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，在野黨也想審預算，但行政院送來的預算未依法編列，「你把違法預算送過來，我們如果審的話就是共犯」。他呼籲民進黨立委應向賴清德施壓，將預算優先分配給辛苦的軍人、警消，而非「綠油油」項目，問題立即就能解決。

「賴清德根本就沒有想要預算通過！」葉元之指出依預算法規定，即使總預算未審，百分之九十二的預算仍可使用。他質疑賴清德策略是「有錢就用，沒錢就少做事，但重點是罵在野黨」，刻意利用預算僵局進行認知作戰，透過網軍、側翼、綠媒攻擊在野黨，為2026年選舉鋪路。

許多通勤族仰賴TPASS。（圖／資料照）

葉元之更揭露，在野黨昨日提案讓T-Pass、老舊校舍、治水等新興預算先行動支，「只要民進黨願意，這些錢都可以用」，但民進黨不同意，導致進入一個月冷凍期。他痛批，這證明民進黨刻意不讓民眾用到這些錢，「心中沒有人民的就是執政黨」。

面對民進黨持續施壓，葉元之強調在野黨不會因認知作戰而屈服，「我們存在的意義就是要監督違法濫權的政府」。他表示，若因情緒勒索就退讓，將被選民看不起，在野黨會堅持依法審查立場，真正該被譴責的是送違法預算、阻擋民生預算動支的執政黨。

