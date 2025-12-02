「心之所向即是家」梅蘭妮亞溫暖點亮白宮耶誕季 川普樂高肖像超吸睛

美國第一夫人梅蘭妮亞溫馨公開了川普家庭重返白宮後迎來的首個耶誕假期裝飾。（翻攝自梅蘭妮亞Ｘ）

美國第一夫人梅蘭妮亞週一（1日）溫馨公開了川普家庭重返白宮後迎來的首個耶誕假期裝飾。她將今年白宮的耶誕主題定為「心之所向，即是家」（Home Is Where the Heart Is），旨在將這棟國家官邸打造成一個充滿愛、團結與感激之情的溫暖居所。

梅蘭妮亞夫人分享道：「不斷地移動讓我意識到，家不僅僅是一個實體的空間，它更是一種溫暖與舒適的感受，無論周遭環境如何，我都將它深藏在心中。在這個耶誕節，讓我們歌頌我們內在的愛，並與我們周遭的世界分享。」

上月24日梅蘭妮亞即迎來白宮耶誕樹。（白宮提供）

1,500名志工攜手打造 溫馨裝飾背後的感人故事

這場盛大的佈置動員了全國數十名志工裝飾師，歷經數月規劃，並有1,500名志工投入。他們一同將白宮點綴得光彩奪目，共使用了51棵耶誕樹、75個精美花圈、超過7,620公尺的緞帶以及超過2,000串的閃耀燈飾，讓白宮內外洋溢著濃厚的節慶氛圍。

今年的裝飾細節充滿巧思與溫情：

藍廳（Blue Room）：向「金星家庭」致敬的榮耀之樹藍廳裡高聳的白宮官方耶誕樹，今年特別承載了對「金星家庭」（Gold Star families）的深切敬意。這棵美麗的冷杉樹裝飾著閃亮的金色星星，紀念那些在現役軍事勤務中為國家做出最終犧牲的軍人家庭。同時，樹上還掛滿了象徵美國各州與領地的州鳥和州花飾品，體現全國一家的精神。

這棵美麗的冷杉樹裝飾著閃亮的金色星星，紀念那些在現役軍事勤務中為國家做出最終犧牲的軍人家庭。（翻攝自梅蘭妮亞Ｘ）

綠廳（Green Room）：樂高積木拼出家庭歡樂綠廳則洋溢著家庭歡樂的氣息。這裡的亮點是由超過6,000塊樂高積木拼成的兩幅巨型肖像，並列展示著開國總統華盛頓與現任總統川普，為這歷史空間增添了活潑有趣的現代藝術感。

這裡的亮點是由超過6,000塊樂高積木拼成的兩幅巨型肖像。（翻攝自梅蘭妮亞Ｘ）

紅廳（Red Room）：1萬隻蝴蝶，獻給年輕世代的希望在熱情的紅廳裡，10,000個藍色蝴蝶飾品點綴著耶誕樹。這不僅是對年輕世代的慶祝，更是對梅蘭妮亞夫人「保持最佳」（Be Best）兒童倡議中「培育未來」（Fostering the Future）計畫的支持，藉此向有寄養經歷的孩子們表達關懷與希望。

1萬隻蝴蝶，獻給年輕世代的希望在熱情的紅廳裡，藉此向有寄養經歷的孩子們表達關懷與希望。（翻攝自梅蘭妮亞Ｘ）

1萬隻蝴蝶，獻給年輕世代的希望在熱情的紅廳裡，藉此向有寄養經歷的孩子們表達關懷與希望。（翻攝自梅蘭妮亞Ｘ）

東廳（East Room）：愛國情懷與美國250週年東廳的耶誕樹則以紅、白、藍的愛國三色裝飾，頂端是象徵美國建國250週年（America250）的金色老鷹飾品，向美國的國家精神與榮耀致敬。

象徵美國建國250週年（America250）的金色老鷹飾品，向美國的國家精神與榮耀致敬。（翻攝自梅蘭妮亞Ｘ）

國宴廳（State Dining Room）：重達54公斤的薑餅白宮假期亮點之一的薑餅白宮在這裡展示。這個重達54公斤的精緻點心，不僅重現了南門廊的宏偉，更特別呈現了總統私人居所二樓「黃色橢圓形會客室」的佈置細節，為訪客帶來溫馨一瞥。

重達54公斤的薑餅白宮假期亮點之一的薑餅白宮在這裡展示。（翻攝自梅蘭妮亞Ｘ）

暖心對外開放 歡迎公眾參觀

儘管由於總統為建造宴會廳而拆除東廂工程導致部分導覽路線調整，但白宮仍將於週二起重新開放公眾參觀「國事樓層」的精華區域。白宮預計將迎來數萬名訪客，從北門廊（North Portico）大門進入，共同感受這份由梅蘭妮亞夫人親自設計、充滿美國精神與溫暖的耶誕氛圍。

白宮在聲明中總結道：「在每個社區，我們都被簡單的善行所鼓舞，這些善行體現了美國人持久的慷慨、愛國和感激精神。這些時刻提醒我們，美國的心臟是強大的，而『心之所向，即是家』。」

