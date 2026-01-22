心亂跳 恐引發中風危機

中風是為國人常見且嚴重的健康威脅之一，不僅可能造成失能，甚至危及生命。衛生福利部基隆醫院提醒民眾，若出現臉歪嘴斜、手腳無力、說話不清等症狀，務必把握「FAST」原則，立即就醫，爭取黃金治療時間。

衛生福利部基隆醫院神經科林聖傑醫師指出，有一位76歲的男性患者，過去有高血壓病史、規則服藥，長期抽菸、每天約1包；雖然，他曾經發生3次小中風，所幸復健後未留下明顯失能。

這次，因突發臉部歪斜、同側手腳無力及言語表達困難，由家屬緊急送醫，經檢查確認為急性中風。

在治療過程中，患者表示近來經常感到心悸，因此，醫療團隊進一步安排24小時攜帶式心電圖檢查，發現患者罹患心房顫動。

基隆醫院神經科林聖傑醫師指出，心房顫動是一種常見的心律不整，會導致心臟內血流停滯，容易形成血栓，血栓一旦隨血流進入腦部血管，便可能引發嚴重中風。

林聖傑醫師表示，心房顫動在台灣人口中的盛行率逐年上升，且隨著年齡增加而顯著提高。研究顯示，心房顫動所引起的中風比例亦逐年增加，已成為高齡社會中不可忽視的重要問題。

林聖傑醫師進一步說明，中風的危險因子包括高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸以及心律不整等。其中，三高與抽菸多與血管硬化相關，而心房顫動則屬於心臟節律異常，其引發中風的機轉不同，因此，預防與用藥策略也不相同。

針對該名病例，醫療團隊在評估後，除了協助患者戒菸及持續控制慢性疾病外，並開始使用抗凝血藥物，以降低血栓形成及再次中風的風險。

林聖傑醫師強調，抗血小板藥物常用於血管硬化相關的中風預防，但，心房顫動患者通常需使用抗凝血藥物，藥物選擇與使用時機應，由專科醫師評估。

基隆醫院林三齊院長呼籲民眾，若出現心悸、脈搏不規則，或有中風相關警訊，應及早就醫檢查。透過規則服藥、控制慢性病、戒菸及正確治療心房顫動，可有效降低中風風險，守護自身與家人的健康。