「一心二夜演唱會」榮獲美國 MUSE創意最高榮譽白金獎

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【記者 謝雅情／南投 報導】南投城市美學與策展實力躍上國際舞台！由南投縣政府新聞及行政處主辦「一心二夜演唱會」，近日傳回捷報，勇奪 2026 年美國謬思創意大獎（MUSE Creative Awards）「活動類－演唱會」最高等級——白金獎（Platinum Winner）。

美國謬思獎由國際獎項協會（IAA）主辦，是全球創意設計界具影響力的盛事之一。獲得白金獎代表作品在視覺設計、技術執行與創意敘事上需獲得評審團 85 分以上的頂尖共識。過去如五月天、林俊傑、陶喆、蕭敬騰等國際巡迴演唱會皆曾獲此殊榮；此次南投舉辦活動獲獎，不僅是南投的突破，更是世界對南投能量的高度肯定。

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縣府新聞及行政處蔡明志處長表示，這座白金獎座應歸功於所有參與演出的頂尖藝人，以及當晚在草地上展現高度熱情與秩序的數萬名聽眾。

蔡處長強調，一座城市的記憶往往藏在旋律裡，「這份白金獎座，是縣府與縣民共同完成的作品。」得到這個獎，不但是南投縣政府首座，也非常謝謝縣府所有同仁，還有新聞行政處新聞宣傳科與廣電科同仁的努力，才能得到這個榮譽。

「一心二夜」演唱會的核心概念在於「跨世代的音樂對話」，透過兩晚截然不同的風格，成功拆解了年齡的距離：第一晚「經典之夜」： 由羅大佑、胡德夫、李建復、鄭怡、金智娟、王海玲等傳奇歌手領軍，以華語經典與民歌喚醒民眾對土地的集體記憶，讓現場充滿深情合唱的溫馨氣息。第二晚「音浪之夜」： 由玖壹壹、韋禮安、美秀集團、U:NUS 等流行指標接棒，強烈的節奏與舞台能量吸引年輕世代聚集，將草地化身為自由奔放的舞池。

評審團高度讚賞活動選址於承載歷史記憶的中興新村大操場。利用低密度環境與開闊綠地，讓旋律在夜色中自然流動，營造出「城市本身即是舞台」的場域感。結合茶博會的茶香氛圍，讓這場盛會不僅是感官饗宴，更是南投特有生活質感的延伸，單日吸引超過8萬人次湧入、兩日累積超過14萬人次，創下在地口碑與觀光高峰。

除了舞台表現，評審團亦特別肯定南投縣府將「交通安全、消防防災」等生硬的公眾宣導，巧妙轉化為互動體驗。透過演唱會的龐大影響力，讓政務資訊化為守護家園的溫暖力量。這種兼具美學質感與社會責任的專業高度，展現了地方政府舉辦大型活動的新典範。

未來，南投縣政府將持續秉持這份國際標準，將榮耀轉化為動力，持續為縣民帶來具國際水準的南投印象。（照片記者 謝雅情翻攝）