心光傳愛音樂會「月光仙子」繆沁琳驚艷 在黑夜中用音樂和一顆心點亮另一顆心
記者黃秋儒／新北報導
有白化症的繆沁琳，因全身皮膚白皙，視力只有0.1，剛出生時，父親還以為是外國人的。她12歲開始學習竹笛，勤練絲竹國樂，曾以榜首考取樂團，卻因外表凸顯，樂團擔心搶了全團風采而未錄用，她轉而從事教學。30日下午，她在「心光傳愛祝福音樂會」中，以中國笛演奏帕米爾的春天，悠揚的笛音，帶著全場的觀眾彷彿經歷了高原的起伏和百花盛開的風光及塔吉克族歌舞的場景，令全場對這位有「月光仙子」美譽的演奏者如癡如醉，掌聲久久不已。
由福智佛教基金會與安童文教基金會合辦的音樂會，進入第四年，福智董事長陳耀輝表示，天生我材必有用，福智創辦人日常老和尚秉持尊重生命的理念，強調孝悌精神，希望透過家庭教育和學校教育，從小培養孩子崇高的人格，從背書、寫字、惜福、敬老做起。音樂會是由盲人醫師蘇建銘和太太曾美雲在福智成立「心光班」為基底所發起，並結合多位視障者音樂家和「悠揚情韻樂團」等演出，其中二胡演奏家許清閔今年更榮獲全國孝親獎。
新北市社會局長李美珍致詞表示，感謝福智和安童兩基金會，連續四年在國際身障者日前夕舉辦心光音樂會，從親子、感恩、幸福到今年主題祝福，在聆賞開場由有「台灣貝多芬」美譽的古典鋼琴家黃東裕，演奏出蕭邦第二號詼諧曲作品31號，心中就感覺暖呼呼的。現場還有闇黑體驗，讓民眾有同理心、有更多包容，也感謝安童在社區辦理樂活大學，鼓勵更多身心障礙朋友。
另視力僅有0.03的吳柏毅以薩克斯風吹奏生命、感恩父母等多首曲子，並和繆沁琳合奏自創曲「Summer Kiss」，由電影逆光飛翔男主角黃裕翔鋼琴伴奏。「心光樂團」並結合「悠揚情韻樂團」，演奏鄧麗君何日君再來、夜來香、甜蜜蜜等組曲，由聲樂家徐百香主唱，掀起音樂會另一波高潮。
「橡木子」親子團以古語吟誦詩經及淨行品等，壓軸則由發起人蘇建銘醫師和太太曾美雲及女兒一起演唱由真如作詞作曲的清涼月光，最後引領大家打開手機亮光合唱「祝福」，會場充滿感動和讚嘆。
