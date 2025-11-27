心內話／保衛森林大作戰

鄭丞芳 76歲 家管 新北市

9月17日那天，我女兒call我：「媽媽，妳怎麼了？」真奇怪，我也沒有跟女兒說，她怎麼知道？原來是社區的群組傳開來，我被抓到警局了。

鄭丞芳（左）與夥伴手勾手護樹。（自救會成員林佳瑋提供）

因為侯友宜打算在「公七自然公園」蓋警消大樓，要把一大片樹海砍掉，有人組自救會。我從來沒上過班，沒有見過世面，更沒參加過抗爭活動；我一個井底之蛙，抗爭的話不得了，需要各方面的資訊，可是我覺得我應該為樹盡一點力。

我們家本來住在大安森林公園附近，5、6年前被詐騙，心裡有個疙瘩，覺得這裡壞人很多，我每天都想搬離台北。有一天坐上淡水輕軌，迷迷糊糊下車，覺得有一種指引，帶我走來現在住的地方。這裡有海，我每天都會去海邊，也會跟女兒去公七公園散步，公七公園跟森林一樣大，還有沼澤。當初大安森林公園為了復育螢火蟲花了10年，第一年去的時候傳言有三隻，其中一隻就飛到我裙子上。可是公七這裡根本不需要復育，應該有上百隻吧。

廣告 廣告

但怪手趁著我們不備，把好多大樹推倒了。那天早上，大家就手勾手坐在公園地上，不讓它繼續砍樹；還好，還有幾棵樹擋住烈陽，要不然我們會曬到變人乾。

10點多，警察來了，大家不走，警察就死命地拉。我是老太婆，知道這樣骨頭一定散，雖然平常有跟女兒學瑜伽的下犬式，但年紀大要爬起來不容易，後來還是讓警察拉我一把，把我押進警車。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

心內話／終於戒掉長女病

心內話／那些年我們一起飆的輪椅

心內話／為妳去跳海