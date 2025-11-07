心內話／其實不恨陳世美 也是為了放過我自己
最近有個竹科工程師網友傳訊幫我加油，同時跟我說，他老婆在家帶小孩，讀我在脆（Threads）的發文，被嚇到，每天吵著要出去找工作。我的文章嚇到很多竹科女人，但這並非我本意，我只是需要一個出口。 《鏡報新聞網》獨家取得《鏡週刊》「心內話」單元授權，全文刊載及影音製作「心內動話」單元。
文／陳虹瑾 攝影／王漢順 影音編輯、美術動畫、剪輯／車承軒 旁白過音／吳盈瑩
我和大部分竹科媽媽背景滿像，為了先生搬到新竹。我老公34歲才開始工作，之前他念博士，家計由我扛，婚後在竹北買房、貸款，老公生活費、出國發表論文旅費，都由我支付。我每天通勤台北、新竹，趁午休，去吳興街傳統市場買菜，下班提滿手菜去擠高鐵，趕回新竹，煮飯給老公吃。
現在回想，我真是戀愛腦。他比我年長2歲，戀愛時對我很好，有次請我去咖啡廳，點2個餐和一杯70元奶茶。他想二人共享飲料，只因我說「好好喝喔」，他就再也沒喝第二口。我好感動，他窮學生，卻願為我花70元買一杯奶茶，還把整杯都讓給我喝。我覺得，這男人好愛我啊，於是答應結婚。
我大學念數學，碩士念台大，婚後每天在高鐵上讀書，準備精算師考試，終於考上副精算師。我工作很仔細，曾因對帳差0.1塊錢，上窮碧落下黃泉，連追好幾天。有朋友現在笑我，每天都在精算，怎不為自己打算？我說，就是因為工作都在算，面對自己心愛的人，有什麼好算的呢？
從結果來看，也許我是錯的。我老公現在主張，未來離婚，財產要一人一半；而我少數做對的事，就是當初堅持不辭工作，保有經濟能力。這幾年，我流產3次、引產1次，嘗試做試管嬰兒，終於成功。我孕期罹患妊娠糖尿病，每天頭痛還堅持通勤、自己去醫院產檢。去年我剖腹產後，嬰兒還在加護病房，老公忽然吵著離婚。我問為什麼？他說：「我看到妳就噁心、討厭！」
老公還檢討我除了煮飯，什麼家事都不會。我說，我會改進，產後身體都還沒恢復，就把家裡打掃得好乾淨，還拍照傳給他，跟他說：「我有打掃了。」我很努力想挽回婚姻，直到去年8月底他起訴我離婚，我還沒反應過來，9月1日，他就把9個月大的小孩從托嬰中心抱走。我到處找不到小孩，崩潰報警，調解時，他的律師說：「先談離婚，再談小孩。」當時我已快1個月沒見到小孩，從法院哭回家，去他律師事務所按門鈴痛哭，「可以離婚，求你把小孩還我。」
直到去年10月，法官才諭令我可以帶回小孩，但要和先生輪流照顧。一見面，小孩緊抱我不放。依據法院暫時處分，我每月只有2週能見孩子。其實我身邊所有人都問：我老公是外遇嗎？我說不會啦，我相信他。直到徵信社去年底拍到他和小三牽手擁抱還同居，我才驚覺，這幾個月，他白天上班，小孩很可能讓小三照顧。
工程師圈子其實很小，朋友鼓勵我把這件事發上Threads，網友很氣憤，說我根本是被陳世美拋棄的糟糠妻，還有人獻策要幫我查出小三。我很感謝網友好意，但其實根本不在意小三是誰，她可以和我老公快樂生活，我真的沒差，前提是，別搶走我小孩。
你問我，還愛老公嗎？我不知道。你問我，恨老公嗎？我不恨耶。每當見到孩子，我心中最軟那塊，就會被觸發。這世上還有什麼事是過不去的呢？我的孩子啊，謝謝你來這個世界，是你讓我懂了什麼叫愛屋及烏—只要想到你，不論你的爸爸對我做過什麼事，我都可以原諒。話講回來，原諒他，也是為了放過我自己啦。
