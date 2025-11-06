心內話／再也不許生日願望

顏啟達／32歲／台東市／護理師

我是香港人，在九龍長大。18歲生日前一天，晚上9點爸媽下班回家，帶了生日蛋糕，過12點，我滿18歲，點蠟燭唱完生日快樂歌，我許願：「希望高中會考能考好一點。」吃完蛋糕後，就開心地上床睡覺了。凌晨2點，我睡得正爽，被哥哥叫醒，拿毛巾捂住我口鼻，原來發生火災，家裡都是濃煙。後來我們一家被救出來，全家住院。

起火點是我的書桌，起火原因推測是家電走火，後來很長一段時間，每次一到生日，我就會想起火災的燒焦味，然後怪罪自己：「如果睡前有把電腦或小燈關掉，也許就不會發生火災了。」9月底花蓮光復鄉發生堰塞湖災情，我去當了2次志工，就是因為我很理解災難後的無助感。

廣告 廣告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流成災，顏啟達27日帶了一身裝備到光復鄉當志工。（林育緯攝）

火災後我們全家人分開，借住親戚家，我準備面對高中會考，心理壓力很大。我5歲檢查出ADHD（過動症），因為容易分心、跑來跑去，常被老師當成不聽話的壞小孩。唐詩3百首我從沒把1首背起來過，別人1小時能讀懂的東西，我要花3倍時間，從小到大都讀輔導班，類似台灣的資源班，也上過特殊學校。會考成績我預估至少有5分吧（滿分30分），結果是0分。對香港人來說，會考決定了你的未來，0分等於人生完全沒希望。那時很挫折、低潮，放學回到親戚家，我都在玩Xbox 360的GTA（俠盜獵車手），玩到親戚說我是廢人。

我後來再也不許生日願望了，覺得許願沒有用。高中畢業後，我到老人之家當看護，幫病人換尿布、洗澡，又到醫院當助理。過動症患者對感興趣的事反而會「超專注」，學得特別快。記得有一次我小腿被機車排氣管燙傷，我很用心學燙傷照護，後來傷口恢復得很漂亮。因為很有成就感，我夢想成為護理師，辭了工作去讀健康管理科，又到澳門讀護理系。不過，讀書對我來說太困難，那時心思走歪，用小紙條作弊被抓到，很愧疚，沒繼續念下去。

我覺得人在哪裡跌倒，就要哪裡爬起來，既然想當護理師，就不要放棄。我是聽團仔，喜歡追獨立樂團，因為喜歡台灣的言論自由，所以我5年前到高雄讀輔英科大護理系。1年多前，我順利通過台灣護理師國考。其實，我重考3次，那一整年我都在讀書，幾乎沒有休息過，第4次以為差1題沒考上，沒想到考上了。

廣告 廣告



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

心內話／我視障 我看戲

心內話／當我學會像個男人說話

心內話／那些年我們一起飆的輪椅