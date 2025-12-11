心內話／只要23+7公斤就能活下去

因為妹妹受傷，我冒名頂替她跑了人生第一場半馬賽。結果發現，從小一直達不到大人期望的我，不管跑多爛，只要堅持到終點就一定能拿到完賽的肯定。我開始以自己的名字報名，飛往不同的國家跑馬拉松，跑完這一站再尋找下一站。我只需要23加7公斤就能活下去，這是航空公司對託運和手提行李的限重。

我是香港移民加拿大的後代，爸爸每天做3份工，一家六口擠在一個屋簷下，只有練習鋼琴時才有獨處的空間。柏克萊音樂學院畢業後，我飛到香港跟著音樂家做過5年的電影配樂，可是身心壓力讓我耳鳴越來越嚴重，連夢中都會被高音吵醒，滋滋滋、唧唧唧，中西醫都治不好，這對製作音樂的我來說根本是失能，最後連生活也癱瘓，每天像是在沙漠裡找不到方向，體重迅速掉了15公斤，只好回加拿大休養。

某天凌晨3點，因為失眠去屋外散步，看見月光照在腳前，我就漫無目的地沿著月光跑起來，一直到山丘上才停住。我從俯瞰夜景待到太陽升起，只有自己的呼吸聲，很奇妙，在好久沒有體驗過的安靜時刻，我突然聽到一個聲音說：「一切會好起來。」那天之後，我幾乎每天都在日出前去跑步，跑到呼吸會痛、肌肉會痠、身體的每一吋都濕透，可是我唯一能控制的就是堅持跑步。

幫妹妹代跑後，我開始過著跑馬拉松的游牧生活，跑鞋差不多每兩個月、跑了4、500公里就要換一雙。10年來待過42個國家，82個城市，到這次的「澎湖馬」總共117場。最熱的是攝氏41度的摩洛哥，最冷的是加拿大零下30度，眼睫毛都會結冰，我也在挪威北極圈內的54小時太陽下跑過夜間全馬。你覺得是虐待自己嗎？可是我有一點覺得，在痛苦當中可以感覺到自己。

2025東京馬拉松是Leona的第100場馬拉松。（陳文欣攝）

我有兩個行李箱，大的主要是裝四季的衣服、一支台灣製造的按摩槍，還有面膜和能量果膠，因為不一定每個國家都能買到喜歡的牌子，能補的時候就會買很多。少了大的（行李箱）我還可以生活，小的很重要，裡面都是跑步需要的東西。我的欲望很低，這兩個行李箱容納不下的，我都不要了。



