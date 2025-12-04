心內話／姐弟戀 我驕傲

陳志軒（左）和妻子薛聖月（右）是相差12歲的姐弟戀，2人交往結婚已經快9年。

每次跟別人說我太太和我差12歲，很多人都以為我在炫耀老牛吃嫩草，其實是她比我大12歲。我長得老成，當記者時被說過：「你的臉很適合跑社會線。」太太是娃娃臉，知道我們同生肖時，我一直認定2個人同年。交往一年多才知道差一輪。

太太是我的初戀，一開始因為社區大學開設微電影班，找我去指導，我太太那時是國中國文老師，被邀請去上課，看到她第一眼就覺得心臟爆擊，眼睛離不開她。那時我剛從台北辭掉看屍體看到有點憂鬱的記者工作回台南，電話聊了一個多月，從小說、電影到每天做什麼事，很聊得來。有一次她到社大看我，告訴我她還要去找別人玩，我心酸溜溜的，發現自己很喜歡她，就決定告白了。當時太緊張，坑坑巴巴講到流眼淚，被她笑是悲情訴求。

我爸媽是做生意的，看過很多人，聽我講2人的對話，覺得她應該比我成熟，叫我去問她年紀。我太太過去都是跟年紀比她小的人交往，面對年齡差很坦然。我當下有震驚，因為完全看不出來，但在我心中她很漂亮，我就是愛她，就像你買一台古董車，你就是很喜歡這個風格，不管這個車老不老，你就是喜歡。

爸媽一開始不能接受，勸我分手。我媽問我有那麼多選擇，為什麼要選一個年紀大的？她會很快變醜、變老。我問我媽，難道愛上一個女生前要先看她的身分證嗎？後面又開玩笑跟她講：「媽，喜歡她之前其實我喜歡男人。」我媽眼睛瞪很大。

我沒打算說服任何人，他們不答應，我就自己過2人生活。爸爸思考如果硬斷這段姻緣，我可能不會再談感情，媽媽擔心會不會看到新聞有屍體浮起來。他們後來發明一種說法，說我跟太太都是長子、長女，「論輩不論歲」來安慰自己。

我有點亞斯，很固著，念社會學研究所、參與社運，個性衝、易怒，以前我看到有人做蠢事，是會說怎麼還不去死一死之類的，我老婆念教育、心理，都是她拉住我。



