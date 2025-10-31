心內話 / 媽媽要比你捐更多 器官捐贈的溫度

陳碧燕兒子的名字，也被記載在榮總紀念器官捐贈者的永生樹葉片上。

有天我們在病房裡好無聊，兒子突然說：「媽媽我可不可以跟你講一件事？但你一定要先答應我。」我跟他開玩笑，說不知道的事怎麼答應。但他繼續講，如果有一天他比我先離開了，要幫他做器官捐贈。我不敢繼續打鬧，整個人迷糊了，他15歲，看起來好正經。器官捐贈是什麼？他研究多久了？ 《鏡報新聞網》獨家取得《鏡週刊》「心內話」單元授權，全文刊載及影音製作「心內動話」單元。

我不肯，覺得好可怕。政曄是我30歲意外懷上的孩子，比哥哥姊姊小3、4歲。我們當時開水果店，從早做到晚，一年只休大年初一。為了多賺錢，沒有陪到孩子。如果知道政曄只有16年的生命，我一定上山下海陪他去玩。

2007年6月14日，他國一放學回家說胸悶，我問他要不要看醫生，他說可能打球太累，休息就好。隔天中午我送便當給他，發現他嘴唇都發白了。一到醫院就被送去加護病房電擊急救，醫生診斷是不明原因的心肌病變。我從來沒聽過這個病，家族也沒有病史，政曄自己上網查，告訴我這沒有藥醫，存活最久的只有1年半，只能等待換心臟。 他生病的3年半間，我一直覺得他會好。為了往前移植順位，我們決定幫他裝葉克膜。政曄90幾公斤，需要用到兩顆，自費要198萬元，醫院要現金，我們想辦法籌錢，就為了有機會等到心臟。手術5個多小時，結果裝完後，他就沒有再醒過來了。

我沒想過他會回不來，沒辦法互道再見。醫生拔管前，我很混亂，腦袋一片空白，想起政曄說過器官捐贈的事。他後來又提了兩次，一次他爸爸一口氣拒絕，後來他又私下跟我講，說：「與其給蟲蛀，不如留給人家用。」這句我有聽進去。 我發現身為女生最痛苦的，是失去小孩，再來是失去爸爸媽媽，老公再相愛，都不會這麼痛。政曄走後我一直想去陪他，連安眠藥都準備好了，家人不讓我獨處，我沒食欲，瘦成皮包骨，連食物都是看著我吃下去。學校找我去做志工，以為可以讓我走出來，結果我都在找政曄的身影。器官捐贈移植登錄中心也找我參加活動，一開始我沒辦法，志工就靜靜來陪我。

政曄的衣服我都留著，看一看、摸一摸他拿過的東西，有種溫馨感。有天我整理他桌上的東西，發現一本筆記本，隨便翻翻，結果看到一頁「我的自白」，寫著一定要幫他做器官捐贈。我好慶幸有完成他的心願。他從小就很有愛心，在路上看到流浪動物都想撿回家。

政曄捐出眼角膜跟骨頭，骨頭受惠50幾個骨癌的小朋友。我一開始很不可置信，一個人的骨頭可以給這麼多人。我們沒等到，但有人等到了，不再受苦受難，這樣的心情讓我漸漸走出來。

一開始我很怨恨，為什麼政曄只來了16年？但我現在很珍惜，他來過16年，教會我好多東西。我的人生觀改變了，不再只為了賺錢，每天都當作最後一天，把自己過得快快樂樂。我每1、2個月會去（靈骨塔）看他，跟他講很多話，雖然他沒有回答，但覺得他在我身邊，我跟他說，我一定會把身體顧好，要比你捐更多東西（器官）。



