心內話 / 媽媽要比你捐更多 器官捐贈的溫度
有天我們在病房裡好無聊，兒子突然說：「媽媽我可不可以跟你講一件事？但你一定要先答應我。」我跟他開玩笑，說不知道的事怎麼答應。但他繼續講，如果有一天他比我先離開了，要幫他做器官捐贈。我不敢繼續打鬧，整個人迷糊了，他15歲，看起來好正經。器官捐贈是什麼？他研究多久了？ 《鏡報新聞網》獨家取得《鏡週刊》「心內話」單元授權，全文刊載及影音製作「心內動話」單元。
文／陳昌遠 攝影／林育緯 旁白過音／吳盈瑩 影音編輯、美術動畫、剪輯／洪悅湘
有天我們在病房裡好無聊，兒子突然說：「媽媽我可不可以跟你講一件事？但你一定要先答應我。」我跟他開玩笑，說不知道的事怎麼答應。但他繼續講，如果有一天他比我先離開了，要幫他做器官捐贈。我不敢繼續打鬧，整個人迷糊了，他15歲，看起來好正經。器官捐贈是什麼？他研究多久了？
我不肯，覺得好可怕。政曄是我30歲意外懷上的孩子，比哥哥姊姊小3、4歲。我們當時開水果店，從早做到晚，一年只休大年初一。為了多賺錢，沒有陪到孩子。如果知道政曄只有16年的生命，我一定上山下海陪他去玩。
2007年6月14日，他國一放學回家說胸悶，我問他要不要看醫生，他說可能打球太累，休息就好。隔天中午我送便當給他，發現他嘴唇都發白了。一到醫院就被送去加護病房電擊急救，醫生診斷是不明原因的心肌病變。我從來沒聽過這個病，家族也沒有病史，政曄自己上網查，告訴我這沒有藥醫，存活最久的只有1年半，只能等待換心臟。 他生病的3年半間，我一直覺得他會好。為了往前移植順位，我們決定幫他裝葉克膜。政曄90幾公斤，需要用到兩顆，自費要198萬元，醫院要現金，我們想辦法籌錢，就為了有機會等到心臟。手術5個多小時，結果裝完後，他就沒有再醒過來了。
我沒想過他會回不來，沒辦法互道再見。醫生拔管前，我很混亂，腦袋一片空白，想起政曄說過器官捐贈的事。他後來又提了兩次，一次他爸爸一口氣拒絕，後來他又私下跟我講，說：「與其給蟲蛀，不如留給人家用。」這句我有聽進去。 我發現身為女生最痛苦的，是失去小孩，再來是失去爸爸媽媽，老公再相愛，都不會這麼痛。政曄走後我一直想去陪他，連安眠藥都準備好了，家人不讓我獨處，我沒食欲，瘦成皮包骨，連食物都是看著我吃下去。學校找我去做志工，以為可以讓我走出來，結果我都在找政曄的身影。器官捐贈移植登錄中心也找我參加活動，一開始我沒辦法，志工就靜靜來陪我。
政曄的衣服我都留著，看一看、摸一摸他拿過的東西，有種溫馨感。有天我整理他桌上的東西，發現一本筆記本，隨便翻翻，結果看到一頁「我的自白」，寫著一定要幫他做器官捐贈。我好慶幸有完成他的心願。他從小就很有愛心，在路上看到流浪動物都想撿回家。
政曄捐出眼角膜跟骨頭，骨頭受惠50幾個骨癌的小朋友。我一開始很不可置信，一個人的骨頭可以給這麼多人。我們沒等到，但有人等到了，不再受苦受難，這樣的心情讓我漸漸走出來。
一開始我很怨恨，為什麼政曄只來了16年？但我現在很珍惜，他來過16年，教會我好多東西。我的人生觀改變了，不再只為了賺錢，每天都當作最後一天，把自己過得快快樂樂。我每1、2個月會去（靈骨塔）看他，跟他講很多話，雖然他沒有回答，但覺得他在我身邊，我跟他說，我一定會把身體顧好，要比你捐更多東西（器官）。
其他人也在看
洗錢指控撤除 祕魯故總統藤森之女再參選總統
秘魯已故總統藤森謙也(Alberto Fujimori)的女兒藤森惠子(Keiko Fujimori，前譯藤森慶子)30日表示，她將參加4月的總統選舉。此前數天，秘魯憲法法院駁回了針對她的洗錢指控。 藤森惠子參加了祕魯最近3次的總統選舉，每一次均排名第二。她最後一次參選是在2021年，當時敗給了左翼候選人卡斯蒂約(Pedro Castillo)。卡斯蒂約隨後在2022年底試圖解散國會後，遭到彈劾與逮捕。 藤森惠子在2016年的選舉中輸給了中右翼經濟學家庫辛斯基(Pedro Pablo Kuczynski)，此前她在2011年的投票中輸給了退役軍官烏馬拉(Ollanta Humala)。 這將是藤森惠子自她父親在2024年9月逝世後第一次的競選活動。藤森謙也過世的數月前，才因人道主義特赦而自監獄中獲釋。他因其在1990年至2000年執政期間侵犯人權而遭判處25年監禁，並服刑了16年。 祕魯憲法法院上週駁回了對藤森慶子涉嫌在2011年和2016年非法挪用競選資金的調查，裁定洗錢罪名是在2016年11月才納入祕魯刑法，不能追溯既往。法院表示，藤森慶子在調查期間已被審前拘留了近17個月。 今年中央廣播電台 ・ 6 小時前
國道離奇撞狗屍竟連環撞成廢鐵…警急追查飼主
國道一號嘉義段發生一起離奇車禍。一名何姓男子(50歲)行經該路段時，先撞擊路面一具狗屍，失控連續擦撞內、外側護欄，再遭1輛後方來車追撞，幸僅一人受到輕傷。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
長輩話變少、鬱鬱寡歡…竟是「失智症」作祟！憂鬱症vs.失智症怎區分？醫曝1關鍵
80歲的謝老先生近來變得越來越孤僻，不與人交談、對任何事都提不起興趣。家人原以為他罹患老年憂鬱症，但就醫檢查後竟發現是失智症，讓全家人都大吃一驚。衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行指出，許多失智症患者早期的外在表現就像憂鬱症，兩者甚至可能同時存在，因此若長輩出現情緒低落或退縮行為，務必要就醫釐清病因。家......詳全文良醫健康網 ・ 6 小時前
這樣的愛情讓人苦惱 男急掏百萬投資美女古董商 警拆騙局
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山區黃姓男子日前至永豐銀行景美分行，準備提領新臺幣100萬元購買古董。行員 […]民眾日報 ・ 6 小時前
LINE傳這2句話是地雷 全場共鳴：一律不讀不回
LINE在台灣用戶數達2200萬，許多民眾工作、生活都離不開LINE，網友也常在社群討論使用上的地雷，網紅「喬安姊姊」就發文呼籲，大家在發訊息寫下「在嗎」、「有空嗎」之前，最好把要講的話題也一併打上去，否則對方根本不知道你要幹嘛。貼文掀起熱議，一票網友直喊認同，「我收到這種訊息都不回，看接下來會不會有後續，再決定要不要讀。」中時新聞網 ・ 6 小時前
日本防衛相小泉進次郎將故鄉橫須賀名產刺繡外套 送給美防長赫格塞斯 兩人穿起兄弟裝 美日軍事同盟情誼溢於言表｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前
想要與貓咪變得更親近嗎？了解這些「生氣表現」幫助你不踩雷！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 貓咪雖然平常看起來溫柔可愛、慵懶又乖巧，但千萬別被牠們那副無辜的臉給騙了！當貓 …火報 ・ 1 天前
徐淑卿專欄／懷舊之謎
十幾歲時，我和同學去她家族長輩家玩。這位來自山東的伯伯，一人獨居，沒打算結婚，沒打算買房安住。他跟我說，總有一天要回去，現在不用買這些。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
天氣變化誘發氣喘 醫籲咳嗽超兩週應警覺
[NOWnews今日新聞]天氣變化加上流感病毒肆虐，近來出現許多感冒就醫民眾，其中不少人咳嗽遲未痊癒，有人甚至一咳超過一個月，還出現「咻咻咻」的喘鳴聲。經醫師診斷，這類患者多非單純感冒，而是因環境病毒...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
醉男失控打女友朝警揮拳 下秒遭過肩摔壓制
醉男失控打女友朝警揮拳 下秒遭過肩摔壓制EBC東森新聞 ・ 5 小時前
1天20件！彰縣9月602件詐騙 花蓮賑災+普發1萬成詐騙新梗
詐騙無所不在，彰化縣警局今年9月份受理詐騙報案件數602件，平均每天達20件，受害民眾遭詐總金額1億7124餘萬元，縣警局長陳明君指出，儘管彰化縣治安相對穩定，但詐團行騙手法不斷翻新，利用民眾對花蓮災情的關心散布「花蓮救災募款」連結來詐財，或假冒政府名義發布普發現金1萬元假簡訊等行詐，民眾務必提高警自由時報 ・ 6 小時前
上班注意！淡水工廠爆發惡火「黑煙滾滾沖天」 駭人畫面曝光
即時中心／林耿郁報導今（31）日清晨6時許，新北市淡水區淡金路二段（登輝大道）一帶爆發嚴重火警，現場黑煙沖天，遠遠就可見到濃煙滾滾。消防局獲報後緊急派出大隊人馬前往搶救，火勢於上午7時8分撲滅，所幸並無人員受困或傷亡。新北市消防局表示，火警發生於上午6時3分，地點位於淡水區埤島3號之18，一排連棟鐵皮建物突然起火，現場燃燒3間鐵皮屋，分別為汽車修配廠、烤漆廠及住宅。由於內部堆放油料與易燃物，火勢一度猛烈，並有延燒之虞。消防局共出動各式消防車50輛、消防人員120名前往灌救。火勢於6時53分控制，並於7時8分完全撲滅。粗估燃燒面積約100平方公尺。至於起火原因，交由火災調查科進一步鑑定。由於現場火勢產生大量濃煙，新北市政府提醒，淡水及鄰近地區民眾應緊閉門窗，外出時請配戴口罩，避免吸入煙霧影響健康。火勢稍早獲控制。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／上班注意！淡水工廠爆發惡火「黑煙滾滾沖天」 駭人畫面曝光 更多民視新聞報導暗夜惡火！北市社子島1廢棄工廠遭祝融 消防隊大舉灌救沾精油毛巾烘乾釀禍? 新北自助洗衣機店離奇爆炸官田深夜「塑」火驚魂！警報神救援 消防火速壓制免成大災難民視影音 ・ 5 小時前
讓「廢土一條龍」破功！彰化地檢署檢察官鄭文正榮獲環境部金環獎
彰化地檢署檢察官鄭文正指揮偵辦多起重大環保案件，2023年指揮打擊並瓦解廢土一條龍的犯罪集團，起訴共犯15人，聲請沒收犯罪機具及不法所得8867多萬元，偵辦績效傑出，獲環境部今年「金環獎」殊榮。彰化地檢署指出，鄭文正檢察官曾偵辦多起重大環保案件，2023年起指揮彰化縣警察局刑事警察大隊等警調機關深入自由時報 ・ 6 小時前
洪耀南專欄：沉默的中國 生命只能在足球場找縫隙怒吼
洪耀南／淡江大學外交與國際關係學系助理教授、台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長鏡報 ・ 9 小時前
花蓮縣政府遭爆花近1億買救災便當嗆蒐證提告 胡仁順：要告來告我
[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地愛心志工湧入光復鄉協助災後復原，民進黨花蓮縣議員胡仁順踢爆，光復鄉受創救災期間，花蓮縣府自行採購便當竟砸了近億元，檢視過往縣府公布的數據，採購便當數量根本和這筆鉅額對不上，引發輿論譁然，花蓮縣政府隨後發聲駁斥還嗆告，胡仁順反嗆：「不用去告誰，要告來告我！」 胡仁順表示，議會定期會將展開，查看今年災害準備金動支彙整表，發現9月23日至10月20日共28天，花蓮縣府花了9166萬元在救災工作相關人員便當。若以每個便當100元換算，共採購逾91萬個便當，每日平均超過3萬2000個，以縣府公布數據，連假時一餐2萬5000個是最多、平日約8000個，且還有慈濟等義煮團支援，為何還需要採購這麼多便當？ 民進黨議員張美慧也質疑，花蓮縣府匡列9100多萬元作便當使用，是如何計算，要求花蓮縣長徐榛蔚進行馬太鞍溪堰塞湖洪災專案報告，議會將網路直播。許多網友直呼，縣府光復救災採購便當花費億元，難怪不讓義煮團進去。花蓮縣府晚間發布聲明回應，採購金額都屬「開口契約」並非實際花費，依實際使用量實支實付，救災便當實際執行金額為4092萬元。 花蓮縣府指稱新頭殼 ・ 6 小時前
獨／為母租「電梯房」 租客控違建 樓梯過窄、扶手斷
新北市民沈先生為照顧行動不便的母親，特地租了一間有電梯的房子，卻意外發現該房屋問題重重！住宅消費者保護會評估發現，該處樓梯寬度僅70公分，遠低於標準的90公分，扶手也固定不牢，甚至有斷裂情況。更嚴重的是，電梯竟是違建且無法使用，導致沈母難以上下樓，搬家計畫也受阻。住保會呼籲，民眾若遇類似租屋糾紛，應保留完整證據，必要時可採取協商調解方式解決問題。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
匯率+面板價格承壓 友達第三季盈轉虧...每股虧損0.17元
面板大廠友達（2409）去年第四季正式轉虧為盈，今（30）日公布第三季財報，受匯率與面板價格不利影響，歸屬母公司業主淨損為12.8億元，每股稅後虧損0.17元，由盈轉虧；累計今年前三季，每股盈餘0.52元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 6 小時前