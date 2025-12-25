心內話／從資源班考上博士班

我小學三年級診斷出學習障礙，開始讀資源班。國小跟國中我都不想讓別人知道我讀資源班，覺得很丟臉。如果有班上同學經過資源班教室，我會躲到桌子底下，或是拿課本遮臉，不想被發現。

讀書對我來說很痛苦，記得國中有一次在資源班，讀著讀著，想到老師一對一教學，花這麼多心力教我，我還是不會，就哭了很久。

我沒辦法背東西，像國文注釋、英文單字，別人1、2個小時就背好，我一個晚上也背不好。我看文章會跳行，寫字跟畫畫差不多。像「荔枝」這二個字，我知道荔上面是草，枝旁邊是木，但寫的時候，不知道怎麼寫，所以我讀書、考試要用電腦才能及格。

我爸爸是鷹架師傅，媽媽做土地買賣，他們都只有國中畢業，我沒問過他們讀書過程，也許跟我一樣有學習障礙，只是沒被診斷出來。我讀國小前爸媽就離婚了，我跟姊姊由爸爸扶養，後來爸爸再娶，又生了一個弟弟。

成長過程，家人不在意我的成績，也不會管我。我們家只有過年才會一起吃飯一次，我跟家人不親。也因為這樣，我很需要朋友陪伴，不喜歡一個人。我國中常常在公園、網咖跟不良少年玩到晚上11點才回家。上學常常遲到，體育服是早上發現要穿才自己洗，還濕濕的就穿去學校。

李坤融成立臺灣障礙青年協會，期待社會能重視年輕身心障礙者的聲音。（李坤融提供）



