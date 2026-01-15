心內話／我在市場重生

麗春／62歲／桃園人／美髮師

桃園南門市場大火那天，我急著要衝過去，兒子攔住我，他說人家在救火，叫我不要去搗亂。我很緊張，晚上翻來翻去根本沒有辦法睡，一直在想，20幾年前我走到沒路，好不容易靠著市場這個小攤位重新站起來，如果燒光了，是不是又要再來一次？

35歲那年，我投資百貨公司美食街，股東捲款跑掉，我背了700多萬元的債。那時候兒子3歲、老公早就跟人跑了。我從原本家族眼中最能幹、最會賺錢的女兒，變成一無所有，一度想從百貨公司頂樓往下跳，是上帝跟我講小孩還小，不可以這樣。

我弟是市場盤商，他告訴我市場人流多，一定有賺錢機會，我開始擺攤賣飾品，跑遍北台灣的早市。好幾次膽結石發作，痛到昏倒，看完醫生又繼續賣，完全不會去想是不是大病，只知道要賺錢、還錢。做了4年多，身體真的撐不住，才想回老本行。

麗春23歲時回桃園開美髮店，月收最高曾有數十萬元。（麗春提供）

小時候家裡環境不好，我17歲就去台北當學徒，學美容美髮。後來在台視旁邊的髮廊當助理，以前的客人大方，一個過年我可以拿十幾萬元回家。做了6年升到設計師，回桃園開店，請了6、7個人。當時經濟正好，很多「小姐」來做很誇張的髮型，那種只有我有辦法做，1個月賺幾十萬元跑不掉。那年代全民瘋大家樂，親戚借錢沒還，家裡經濟我扛。我媽常唸我，說我很會賺，但太不計較，財都留不住。

30歲結婚、32歲生小孩，兒子8個月大，丈夫外面的女人跑來說要跟我共事一夫。會賺的人講話比較大聲，我直接說：「免，攏送妳（不用，全部送妳）。」遇到這種事就更想壯大自己，要賺更多錢養孩子，才會去投資。



