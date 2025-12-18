心內話／我是女生 我跟Gay約砲

大一現代詩課堂上，我朗讀了自己的詩〈獅子〉：颱風天，二個男的在做愛，像二頭獅子互咬。同學跑來跟我說：「沒想到你平常安安靜靜的，結果是這樣的人。」其實，我也不知道自己是怎樣的人。

我只知道我討厭自己的胸部。小學讀體育班，換衣服大家都直接脫，只有我躲進廁所隔間。媽媽第一次帶我去買內衣，那種最普通的小背心，穿在身上卻像爬滿螞蟻，癢癢的。到了高中換穿鋼圈內衣，癢癢的感覺變成了討厭。看著鏡子，我腦中會自動把那二坨肉修掉。

廣告 廣告

想當男生，又喜歡男生，要怎麼歸類？我喜歡主流Gay的類型，像網紅周信佐那樣，有鬍渣或肌肉，又陰柔陰柔的。為了驗證這件事，我在Dcard發文徵求想跟女生做愛的Gay，最後3個人報名，只有1個赴約。

我跟他約在北車附近。一路上很緊張，怕遇到熟人，也怕第一次讓人看見我的胸部。進到旅館房間，就算關燈了，我還是全程閉眼。眼睛閉起來的時候，我在腦中幻想胸部變成胸肌，自己是一個男生，正在跟另一個男生做愛。

對方很體貼，怕我痛會停下來。事後我們一起洗澡，他說因為不想讓我覺得自己是飛機杯。其實，我們本來就是彼此的實驗對象：他想試試女生的身體，我想試試當個Gay。一開始，我還提議用假屌幹他，但他說會痛，拒絕了。

第二次跟Gay做，是我私訊約的，但他有點雷，一直找不到進去的地方。做到一半，我湊過去想吻他，他嚇一跳說：「姐妹，你要幹嘛？」我愣住：「不是都要親嗎？」他說了一句：「Sorry，我是男同志，不跟女生接吻。」



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

心內話／只要23+7公斤就能活下去

心內話／姐弟戀 我驕傲

心內話／保衛森林大作戰