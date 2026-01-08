心內話／我比政府更早刪掉小紅書

瑤析（化名）／法國巴黎／43歲／自由業

我從小學芭蕾和現代舞，兒時就習慣被凝視、批評、挑選。我們那年代，學舞蹈的人大多沒什麼自尊，小學跳天鵝湖，曾經被老師問：「你們看過胖天鵝嗎？讓觀眾付錢看胖天鵝，你們對得起人家的眼睛嗎？」

我習慣忍痛壓腿，穿硬鞋跳舞，小學就練到每根腳趾長繭，老師仍會隨意跟即將上台的同學說：「妳下去。」高中老師會直接跟同學說：「妳腿太粗。」大家都超瘦，還是有人吃減肥藥吃到心悸。大學芭蕾課要先量體重，有次團練，老師直接在所有人面前巴我學姐的大腿，我嚇傻，全場沒人吭聲，也沒人離開。

廣告 廣告

我大二從舞蹈系退學，去澳洲讀了和舞蹈完全無關的語言學。只是我搭長途飛機老是嘔吐，有次我伯伯好心幫我出錢升等商務艙，希望我飛行舒服一點，結果還是吐翻。鄰座台灣夫婦來搭訕：「怎麼一個女孩子搭長途飛機？」他們沿途照顧我，還跟我要電話，下飛機後介紹兒子認識我。

3年以後，我和這對夫婦的兒子結婚。我搬到歐洲公婆家，不同的生活模式造成很多誤會，例如婆婆可以不敲門、直接開門進我房間，我常常很崩潰，覺得不受尊重。

我自己找房子，搬出夫家。搬家前一晚，我把嫁妝首飾從保險箱拿出來，準備帶走，當晚才離開一下，就被闖空門，我的嫁妝被搜刮一空。報警無用，那種感覺，像在異鄉被強姦。和丈夫分居後，我們的價值觀仍無法磨合，我決定離婚。

我在低潮期接觸佛教，去巴黎佛教中心做義工，還曾短期出家、皈依受戒。我發現，前夫和公婆是我的逆貴人，如果沒有他們，我不會成長。我學會打怪，亞洲女生常被無視、插隊，我直接跟當地人說：「我在排隊，請你去後面。」遇到種族歧視，我會當場抗議。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

心內話／9,500本書，一個夢

心內話／從資源班考上博士班

心內話／我是女生 我跟Gay約砲