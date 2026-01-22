心內話／替他們把人生推遠

劉祥龍／50歲／台北市／地板滾球運動聯盟總教練

去年我帶選手搭飛機出國到哈薩克比賽，台北飛北京，北京過一夜再飛西安，西安再轉哈薩克，一共花了30多個小時才到目的地。這場比賽很重要，關係到選手今年能不能以公費身分打國際賽。我的選手是重度障礙者，要坐電動輪椅，到登機口要換一般輪椅，進飛機艙內要換更小的輪椅。比完回國，我算了算，這一趟出國，光是換輪椅，至少36次。

我是地板滾球運動教練，我的選手屬於BC3級別，這個級別都是重度障礙者。一般玩地板滾球，是用手把球拋出去。BC3又稱軌道組，選手的手沒力氣，無法拋球，比賽時我要當運動助理員，依他們的指示架好軌道，讓他們用手或是腳杖、頭杖把球推出去。這項運動很適合老人、障礙者，需要思考策略，輸贏看總分，前幾局就算輸很多分，也可能像棒球一樣在最後一局逆轉翻盤，很刺激，高手玩起來像下棋，1顆球可以做到2件事。

採訪這天，劉祥龍（左）到台東的訓練場帶選手陳姿妏（右）訓練，為國際賽備戰。

我做廣告業，自己開工作室。年輕時在廣告公司上班，常常忙到晚上10點，很操，最多同時有23個案子在身上，哪件緊急、哪件可以放久一點，腦袋都很清楚，不會頭痛。但是帶選手出國比賽，頭就很痛。我帶選手出國有8次以上吧，每一趟心情都很忐忑，無障礙接駁車、住宿旅館有沒有無障礙設施、各國對電動輪椅的電池規格限制、看護簽證，每一個細節都要control（掌握）。

10幾年前，台灣航空公司的地勤沒經驗，要求電動輪椅得當行李託運，一台30到60公斤，一定超重，那時候我跟地勤吵架，我說：「電動輪椅是障礙者的腳，你會把腳拿去託運嗎？」現在航空公司比較有經驗，派專人處理，手持掃描機把電輪掃一掃，確定安全就運到飛機貨艙，不用額外費用，電池則是拔下當手持行李，順暢多了。但國外又不一樣，像韓國會要求把電動輪椅抬上輸送帶，讓X光機掃，中國則會以規格不符為理由沒收電池。一趟出國有2到3位選手，處理到終於全上了飛機，一綁好安全帶，我都會累到立刻昏睡、斷片。

我接觸這項運動的原因，是認識了我老婆。她以前在一間公益組織工作，負責推廣地板滾球運動，我跟著學，越學越投入，也就當了教練。12年前我們在自己舉辦的邀請賽中進行婚禮，還請12位障礙者選手當我們的伴郎伴娘，之後成立了地板滾球運動聯盟。

我當教練第一次帶出國比賽的選手，叫林正欣，他是肌肉萎縮症，個性單純真誠，遇到挫折也不會放棄。他很願意練，想要進步，可惜球運不好，參加國內賽總是第2名，我們都笑說是萬年銀牌，他有一場比賽真的差一步拿到金牌，但被對手最後一局逆轉。9年前正欣病危做了氣切，必須戴呼吸器，現在他的手已經無法推球，不能再比賽了。

正欣不能再比賽這件事，沒有讓我灰心，反而讓我想帶更多選手。可能正欣的精神影響了我吧，我目前教5位選手，只要選手有強烈的動機想要進步，我就願意幫忙，沒有奪牌希望也沒關係，看到他們進步，我就很開心。

