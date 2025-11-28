心內話 / 為愛誘拐 被拋棄的生命教會我愛

Sonia，25歲，屏東市，動物輔導員

我叫Sonia，有些台灣人看到我的名字不會唸，我都說叫我雅雅就好。我2019年從香港來台灣讀書，念寵物美容科系，念這個當然是因為喜歡小動物，但實際接觸之後，啪，心碎了。我們有實際操作課，要幫狗狗剪毛，哪裡來這麼多狗？繁殖場丟過來的。剛剖腹產完的狗狗，肚子縫線都還沒癒合，就直接丟過來給我們美容，毛都打結了，身上全是壁蝨，站都沒法站。《鏡報新聞網》獨家取得《鏡週刊》「心內話」單元授權，全文刊載及影音製作「心內動話」單元。

文／李桐豪 攝影／王漢順 影音編輯、美術動畫、剪輯／甘政國 學校也會教狗狗繁殖，如果狗狗不配種的話，會要我們先幫公狗擼出來，然後用針筒把精液打進母狗體內，學校老師說：「好好學，繁殖狗狗，一胎不管幾隻，就賺20萬元。」我不肯，也不去考證照，牠們似乎連生命都不是，只是用來考證照的道具，我遇過一隻黑色貴賓，很漂亮喔，但繁殖季節一直配種，交配到有一天突然間就暴斃死掉。

同學勸我不要這麼偏激，台灣人很熱情，但有時候熱情到讓人很煩。譬如剛到台灣的時候，香港發生反送中運動，我不知道從小到大生活的地方為什麼會變成這樣，在新聞畫面看到警察打同胞，會哭，同學不是很了解這件事，說：「反抗沒有用，為什麼還要反抗？你們乖乖的就不會搞成這樣。」不然就拿我們跟太陽花運動來對比，那些無知的安慰反而很傷人。

剛來台灣時很孤單，那一年12月31日，同學高高興興去跨年，我一個人只能去全家買餐盒，看到一隻常常在學校出沒的流浪狗，牠看著我，我看著牠，我說：「你沒有家，我也沒有家，我們就在一起，互相照顧對方好了。」左看右看，四下無人，咻，抱著牠就往自己租的房子跑。回到房間，牠坐在地上，像雕像一樣動也不動，呆呆看著我，我也趴在地上，看著牠，我們其實距離滿遠的，但就這樣對望一整晚，從2019年看到2020年。

我帶牠去洗澡，去醫院檢查、掃晶片，確定不是別人的狗，我決定收養牠，因為牠是我的了，我叫牠咩咩，咩咩是我在台灣相依為命的夥伴。後來，疫情來了，來回香港、台灣都要隔離，我因此一整年沒回去。那年中秋，同學們相約烤肉，或者回阿嬤家吃飯，我在我家樓下7-ELEVEn 買微波食物，對面的透天厝有一大家人快樂地烤肉，我回房間，想到自己一整年沒見到家人朋友，開始啜泣。

哭得正傷心，咩咩靠過來，用濕濕的鼻子拱我的手，像是在安慰我，我對牠說：「那我們一起去散步好了。」我們在大街小巷來回走著，最後還從瑞光夜市走到屏東火車站，應該有3、4公里吧，咩咩和我坐在火車站廣場，火車站空蕩蕩，每個人都回家了，我心想，唉，還好有牠，不然我應該會一個人哭死在房間裡，當時有誘拐牠真是太好了。

搭計程車載牠去診所或洗澡，會被司機罵，所以我要存錢買機車。為了讓牠有足夠的活動空間，我要租更大的房子，為了讓牠有更好的營養，我要買比較好的飼料，所以我努力去上班，努力賺錢，去美髮店當助理，去藏壽司打工，我為了牠振作，變成更好的人，也遇到了現在的先生。我們現在養四隻狗，但咩咩永遠都是我最重要的家人，我都當著先生的面對咩咩說：「我是鐵打的媽媽，爸爸是流水的叔叔，你是永遠的孩子。」我第一次帶咩咩去檢查，醫生說牠8歲，養了5年，上次帶牠去檢查，醫生說牠還是8歲，好好笑，希望牠永遠是8歲。



