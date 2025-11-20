心內話／終於戒掉長女病

柳靖主持Podcast節目，並經營臉書「柳靖的國考驛站」。

高中畢業那一年，媽媽對我說：「我把妳養這麼大，可不可以去酒店上班，替媽媽還錢？」

她輕信報紙廣告，被投資詐騙，不但把家裡房子抵押，還去辦現金卡，跟親友、同事借錢，債務估計近1千萬元。我聽了媽媽的話，騎機車到台中中港路金錢豹，用一根菸的時間在外面觀察，傍晚華燈初上，看到穿禮服的小姐祭拜豬哥神。我想起《看海的日子》的女主角白梅，因從娼被貼標籤，拒絕了。

我是長女，有一個弟弟、一個妹妹。鄉下人重男輕女，弟弟書念不好，學做黑手修機車也做不起來，媽媽想幫他開一間連鎖加盟洗衣店，要我做保，我答應了；我想念書，家裡卻沒辦法支持我。

柳靖（左1）一家5口，身為長女的她與母親（後中）外表相像，也有複雜糾結。（柳靖提供）

洗衣店最後沒有開成。那段時間，爸媽欠債跑路，弟妹托給親戚，那年農曆7月，弟弟沒戴安全帽騎機車，出車禍過世了。爸爸無法承受喪子之痛，經常酒後拿刀要砍我媽，被強制送到草屯療養院，媽媽獨自扛下債務。我自己照顧自己，在竹科晶圓廠當技術員，因為怕媽媽想不開自殺，假日一定搭國光號去看她。

我想念大學，辭掉工作，自修4個月考上大學，但生活費加上房租，拚命打工還是入不敷出，曾經窮到高燒快40度、燒了2天，錢包只剩12元，跟同學借100元才有錢去看醫生。



